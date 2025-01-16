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Песков: Россия имеет обязательства перед Белоруссией по обеспечению безопасности

Ведомости

Россия имеет перед Белоруссией обязательства по обеспечению ее безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Соответствующее заявление он сделал, комментируя заявление госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича о намерениях «белорусских экстремистов» захватить отдельные части страны.

«Мы действительно имеем обязательства по обеспечению безопасности нашего союзника Белоруссии. И в рамках союзного государства, и в рамках других принятых решений», – заявил Песков, добавив, что согласен с тем, что Россия «родную Белоруссию в беде не оставит».

О намерениях отдельных экстремистов за пределами Белоруссии «захватить отдельные регионы республики» Вольфович заявил в интервью «СБ.Беларусь сегодня». Госсекретарь рассказал, что план захвата якобы состоит в том, что экстремисты сначала провозгласят отдельные районы страны свободными, а затем туда, по его мнению, будет введен западный миротворческий контингент. Вольфович также рассказал, что ему известно о неких специальных центрах подготовки в Польше, которые тренируют боевиков для свержения власти в Белоруссии.

Вольфович упомянул и участие Украины, которая якобы через интернет вербует белорусских граждан, а затем склоняет к сбору и предоставлению информации и совершению противоправных действий на территории страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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