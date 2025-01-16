Песков: Россия имеет обязательства перед Белоруссией по обеспечению безопасности

О намерениях отдельных экстремистов за пределами Белоруссии «захватить отдельные регионы республики» Вольфович заявил в интервью «СБ.Беларусь сегодня». Госсекретарь рассказал, что план захвата якобы состоит в том, что экстремисты сначала провозгласят отдельные районы страны свободными, а затем туда, по его мнению, будет введен западный миротворческий контингент. Вольфович также рассказал, что ему известно о неких специальных центрах подготовки в Польше, которые тренируют боевиков для свержения власти в Белоруссии.