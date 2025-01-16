Песков: Россия имеет обязательства перед Белоруссией по обеспечению безопасности
Россия имеет перед Белоруссией обязательства по обеспечению ее безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Соответствующее заявление он сделал, комментируя заявление госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича о намерениях «белорусских экстремистов» захватить отдельные части страны.
«Мы действительно имеем обязательства по обеспечению безопасности нашего союзника Белоруссии. И в рамках союзного государства, и в рамках других принятых решений», – заявил Песков, добавив, что согласен с тем, что Россия «родную Белоруссию в беде не оставит».
О намерениях отдельных экстремистов за пределами Белоруссии «захватить отдельные регионы республики» Вольфович заявил в интервью «СБ.Беларусь сегодня». Госсекретарь рассказал, что план захвата якобы состоит в том, что экстремисты сначала провозгласят отдельные районы страны свободными, а затем туда, по его мнению, будет введен западный миротворческий контингент. Вольфович также рассказал, что ему известно о неких специальных центрах подготовки в Польше, которые тренируют боевиков для свержения власти в Белоруссии.
Вольфович упомянул и участие Украины, которая якобы через интернет вербует белорусских граждан, а затем склоняет к сбору и предоставлению информации и совершению противоправных действий на территории страны.