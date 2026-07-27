Пушилин: Россия ликвидирует остатки ВСУ восточнее Константиновки
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ проводят уничтожение остаточных группировок ВСУ восточнее Константиновки, освобожденной ранее. Об этом глава республики сообщил в интервью «Вестям».
«Важнейшей задачей на сегодня является контроль над флангами города [Константиновка] и ликвидация так называемых "карманов", где вклиниваются боевики, как раз восточнее Константиновки», – сказал глава региона.
Пушилин подчеркнул, что подобные действия позволят развивать наступление на дружковско-краматорском направлении с нескольких сторон.
3 июля президенту Владимиру Путину доложили о взятии Константиновки во время посещения им одного из пунктов объединенной группировки российских войск в зоне спецоперации. Бои за город велись с осени 2025 г.
После взятия Константиновки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом РФ в этом городе. В ответ на предложение Зеленского пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 июля заявил, что Зеленский сможет приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, когда будет готов к принятию ответственных решений.
24 июля Зеленский в интервью американскому блогеру Лоре Лумер заявил, что Киев готов подписать мирное соглашение с Россией в США. По словам политика, он не раз говорил президенту Дональду Трампу, что согласен приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для заключения соглашения.