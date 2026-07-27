Пушилин: Россия ликвидирует остатки ВСУ восточнее Константиновки

После взятия Константиновки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом РФ в этом городе. В ответ на предложение Зеленского пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 июля заявил, что Зеленский сможет приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, когда будет готов к принятию ответственных решений.