Azur Air будет перевозить пассажиров от Wildberries

Azur Air будет перевозить пассажиров от WildberriesАвиакомпания почти полностью перешла на работу с новым туроператором Fun & Sun
Авиакомпания Azur Air сверстала полетную программу в Анталью (Турция) на лето 2026 г. исключительно под туроператора Fun & Sun, который занимается развитием туристических сервисов для Wildberries. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с планами авиаперевозчика. Прежний ключевой партнер авиакомпании – Anex Tour – с конца апреля начал массово пересаживать своих туристов на рейсы турецкой Air Anka.
Azur Аir – чартерная авиакомпания без собственной маршрутной сети: ее загрузку формируют контракты с туроператорами. Перевозчик работал с Anex Tour с 2014 г., и до 2022 г. тот формировал до 90% загрузки его флота. В последние несколько лет, по оценке Российского союза туриндустрии (РСТ), доли Anex и Fun & Sun были сопоставимы – порядка 40% кресел на бортах авиакомпании у каждого. Остальное приходилось на других туроператоров, включая «Интурист» и One Click Travel.