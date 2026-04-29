Azur Air будет перевозить пассажиров от Wildberries

Azur Аir – чартерная авиакомпания без собственной маршрутной сети: ее загрузку формируют контракты с туроператорами. Перевозчик работал с Anex Tour с 2014 г., и до 2022 г. тот формировал до 90% загрузки его флота. В последние несколько лет, по оценке Российского союза туриндустрии (РСТ), доли Anex и Fun & Sun были сопоставимы – порядка 40% кресел на бортах авиакомпании у каждого. Остальное приходилось на других туроператоров, включая «Интурист» и One Click Travel.