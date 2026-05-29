Wildberries запустит продажи товаров из Индии и Кореи
Wildberries намерена продавать на своей платформе в России товары из Республики Корея и Индии. Об этом основательница компании, глава Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким сообщила ТАСС.
Ким отметила, что сейчас в тренде не только корейская косметика, но и все товары из этой страны. Кроме того, компания продолжает развиваться на зарубежных рынках: недавно прошел WB-день для селлеров в Эфиопии, и российским покупателям уже доступны товары эфиопских производителей.
Wildberries также запустила такси в Белоруссии, Узбекистане и Киргизии и рассматривает в перспективе другие страны, добавила Ким.
В апреле сеть магазинов «Вкусвилл» запустила продажи на Wildberries. Услуга экспресс‑доставки доступна жителям большей части Москвы и отдельных районов Подмосковья, в перспективе к сервису смогут подключиться и покупатели из других городов. В конце апреля «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что авиакомпания Azur Air сверстала полетную программу в Анталью на лето 2026 г. исключительно под туроператора Fun & Sun, занимающегося развитием туристических сервисов для Wildberries. Прежний ключевой партнер авиакомпании – Anex Tour – с конца апреля начал массово пересаживать своих туристов на рейсы турецкой Air Anka.