Wildberries запустит продажи товаров из Индии и Кореи

В апреле сеть магазинов «Вкусвилл» запустила продажи на Wildberries. Услуга экспресс‑доставки доступна жителям большей части Москвы и отдельных районов Подмосковья, в перспективе к сервису смогут подключиться и покупатели из других городов. В конце апреля «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что авиакомпания Azur Air сверстала полетную программу в Анталью на лето 2026 г. исключительно под туроператора Fun & Sun, занимающегося развитием туристических сервисов для Wildberries. Прежний ключевой партнер авиакомпании – Anex Tour – с конца апреля начал массово пересаживать своих туристов на рейсы турецкой Air Anka.