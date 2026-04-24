Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SVCB12,77+0,27%CNY Бирж.00%IMOEX2 771,46+0,36%RTSI1 166,66+0,58%RGBI120,8+0,04%RGBITR786,01+0,07%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Вкусвилл» начал продажи на Wildberries

Ведомости

Сеть магазинов «Вкусвилл» запустила продажи на Wildberries. Сейчас услуга экспресс‑доставки доступна жителям большей части Москвы и отдельных районов Московской области, говорится в сообщении маркетплейса. В перспективе к сервису смогут подключиться и покупатели из других городов.

Сотрудничество построено по модели «Витрина экспресс» (EDBS): «Вкусвилл» сам отвечает за хранение, сборку и доставку товаров, а Wildberries выступает в роли платформы, которая напрямую соединяет продавца с покупателем.

Заказать продукты можно через сайт или мобильное приложение Wildberries. Для этого необходимо найти товары бренда на онлайн‑витрине и добавить их в корзину – она формируется отдельно от покупок у других продавцов маркетплейса.

В декабре 2024 г. Wildberries запустила тестовую доставку продуктов на платформе. Компания намерена и дальше развивать направление e‑grocery и сотрудничать с крупными ритейлерами, предлагающими сервисы доставки еды. 

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) 2 апреля подтвердила, что «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф» стали частью ее экосистемы. В РВБ пояснили, что решение о покупке указанных активов является частью ее стратегии по развитию собственных сервисов транспортной логистики. Присоединение агрегаторов перевозок позволит компании оптимизировать процесс создания своей инфраструктуры райдтех-сервисов и увеличить скорость доставки заказов пользователям из более чем 100 городов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её