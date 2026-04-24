«Вкусвилл» начал продажи на Wildberries
Сеть магазинов «Вкусвилл» запустила продажи на Wildberries. Сейчас услуга экспресс‑доставки доступна жителям большей части Москвы и отдельных районов Московской области, говорится в сообщении маркетплейса. В перспективе к сервису смогут подключиться и покупатели из других городов.
Сотрудничество построено по модели «Витрина экспресс» (EDBS): «Вкусвилл» сам отвечает за хранение, сборку и доставку товаров, а Wildberries выступает в роли платформы, которая напрямую соединяет продавца с покупателем.
Заказать продукты можно через сайт или мобильное приложение Wildberries. Для этого необходимо найти товары бренда на онлайн‑витрине и добавить их в корзину – она формируется отдельно от покупок у других продавцов маркетплейса.
В декабре 2024 г. Wildberries запустила тестовую доставку продуктов на платформе. Компания намерена и дальше развивать направление e‑grocery и сотрудничать с крупными ритейлерами, предлагающими сервисы доставки еды.
Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) 2 апреля подтвердила, что «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф» стали частью ее экосистемы. В РВБ пояснили, что решение о покупке указанных активов является частью ее стратегии по развитию собственных сервисов транспортной логистики. Присоединение агрегаторов перевозок позволит компании оптимизировать процесс создания своей инфраструктуры райдтех-сервисов и увеличить скорость доставки заказов пользователям из более чем 100 городов.