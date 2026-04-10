РВБ введет единые условия для продавцов на Wildberries с 25 мая
РВБ (Wildberries & Russ) введет единые условия работы для китайских и российских предпринимателей на маркетплейсе Wildberries с 25 мая, сообщили в Telegram-канале компании.
Комиссии с продаж по категориям товаров будут равными, появятся единые правила предоставления скидок покупателям за счет платформы, а также продолжится развитие инструментов продвижения.
Изменения направлены на повышение прозрачности и предсказуемости ведения бизнеса, а также обеспечение равных конкурентных условий для всех участников, заявили в компании.
28 января замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов рассказал, что в кабмине обсуждается новая концепция торговли на маркетплейсах, по которой с российских и иностранных продавцов берется равная комиссия. По его словам, селлер может находиться в другой стране и платить меньшую комиссию, чем тот, кто продает такой же товар из России. В этом случае затрагиваются права российских производителей. Для отечественных продавцов комиссия может составлять 70-100%, а китайские конкуренты платят вдвое меньше. Чекушов подчеркнул, что это нужно исправлять.