Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Бизнес /

РВБ введет единые условия для продавцов на Wildberries с 25 мая

Ведомости

РВБ (Wildberries & Russ) введет единые условия работы для китайских и российских предпринимателей на маркетплейсе Wildberries с 25 мая, сообщили в Telegram-канале компании.

Комиссии с продаж по категориям товаров будут равными, появятся единые правила предоставления скидок покупателям за счет платформы, а также продолжится развитие инструментов продвижения.

Изменения направлены на повышение прозрачности и предсказуемости ведения бизнеса, а также обеспечение равных конкурентных условий для всех участников, заявили в компании.

28 января замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов рассказал, что в кабмине обсуждается новая концепция торговли на маркетплейсах, по которой с российских и иностранных продавцов берется равная комиссия. По его словам, селлер может находиться в другой стране и платить меньшую комиссию, чем тот, кто продает такой же товар из России. В этом случае затрагиваются права российских производителей. Для отечественных продавцов комиссия может составлять 70-100%, а китайские конкуренты платят вдвое меньше. Чекушов подчеркнул, что это нужно исправлять.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её