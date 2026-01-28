Газета
Главная / Бизнес /

Власти хотят уравнять комиссии иностранных и российских селлеров маркетплейсов

Ведомости

В правительстве РФ обсуждается новая концепция торговли на маркетплейсах, согласно которой с российских и иностранных продавцов берется равная комиссия. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов в интервью «Бизнес ФМ».

«Справедливо, когда и российские селлеры, и иностранные селлеры имеют равные условия по уплате комиссии через посредников», – подчеркнул он.

Замминистра отметил, что продавец может находиться в другой стране и платить меньшую комиссию, чем тот, кто продает тот же товар из России. В этом случае затрагиваются права российских производителей. Так, для отечественных продавцов комиссия может достигать 70-100%, а китайские конкуренты платят в два раза меньше. Это делает российский бизнес неконкурентоспособным. Чекушов отметил, что это нужно исправлять.

1 октября 2026 г. в силу вступает закон о платформенной экономике, который устанавливает единые правила работы маркетплейсов. Они направлены на обеспечение равных условий для селлеров и безопасной среды для покупателей. При этом он не касается размера комиссий для российских и иностранных селлеров.

10 декабря 2025 г. «Ведомости» писали, что Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) отправила письмо в ФАС, в котором пожаловалась на различия в комиссиях маркетплейсов для российских и китайских продавцов. По сведениям ассоциации, комиссии и сопутствующие издержки для китайских магазинов у крупных площадок значительно ниже, чем для российских предпринимателей при аналогичных условиях продаж и логистики.

В письме АУРЭК указывала, что Wildberries предлагает китайским магазинам комиссию в размере 11% от суммы продажи, а Ozon – 14% и дополнительно предоставляла 50%-ные скидки на комиссию для китайских продавцов с 1 по 30 ноября 2025 г. При этом комиссии для российских продавцов ассоциация оценивала примерно в 44 и 40% соответственно.

