Власти хотят уравнять комиссии иностранных и российских селлеров маркетплейсов

Замминистра отметил, что продавец может находиться в другой стране и платить меньшую комиссию, чем тот, кто продает тот же товар из России. В этом случае затрагиваются права российских производителей. Так, для отечественных продавцов комиссия может достигать 70-100%, а китайские конкуренты платят в два раза меньше. Это делает российский бизнес неконкурентоспособным. Чекушов отметил, что это нужно исправлять.