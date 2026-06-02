Росавиация до конца недели снимет ограничения с Azur Air

Росавиация до конца недели снимет ограничения с Azur AirЭто позволит авиакомпании выполнить летнюю полетную программу в интересах Wildberrries
Приказ о снятии ограничений сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air будет подписан до конца текущей недели, сказал журналистам 2 июня глава Росавиации Дмитрий Ядров. Его слова приводит «Интерфакс».
Он добавил, что по результатам проверки три самолета компании временно не будут эксплуатироваться, поскольку проведенная экспертиза выявила отклонения в параметрах их двигателей. Остальные шесть воздушных судов Azur Air допущены к полетам.
Росавиация сообщила об ограничении сертификата эксплуатанта Azur Air 13 марта. Ограничения действуют до 8 июня 2026 г. В сообщении Росавиации отмечалось, что Ространснадзор выявил «ряд нарушений обязательных требований». Ведомство рекомендовало авиакомпании в кратчайшие сроки повысить безопасность полетов, провести внутренний аудит технических служб и сократить программу рейсов.
Претензии регулятора возникли к перевозчику из-за выявленных системных нарушений в техническом обслуживании самолетов, которые привели к серии авиационных инцидентов с самолетами Boeing 757 и Boeing 767 в январе – феврале 2026 г., говорили источники «Ведомостей», знакомые с выводами проверки Ространснадзора.
После рекомендаций авиационных властей Azur обязался в кратчайшие сроки подготовить план корректирующих мероприятий, а также отменил чартеры в Паттайю (Таиланд) из четырех городов России: Москвы, Самары, Уфы и Екатеринбурга.
Azur Аir – чартерная авиакомпания без собственной маршрутной сети: ее загрузку формируют контракты с туроператорами. В конце апреля источники «Ведомостей» говорили, что полетная программа перевозчика в Анталью (Турция) на лето 2026 г. сверстана исключительно под туроператора Fun & Sun, который занимается развитием туристических сервисов для Wildberries.
Прежний ключевой партнер авиакомпании – Anex Tour – с конца апреля начал массово пересаживать своих туристов на рейсы турецкой Air Anka. Azur Air работал с Anex Tour с 2014 г., и до 2022 г. тот формировал до 90% загрузки его флота. В последние несколько лет, по оценке Российского союза туриндустрии (РСТ), доли Anex и Fun & Sun были сопоставимы – порядка 40% кресел на бортах авиакомпании у каждого. Остальное приходилось на других туроператоров, включая «Интурист» и One Click Travel.
Источник, близкий к туроператору Fun & Sun, сказал «Ведомостям», что Azur не уведомлял компанию о сокращении той полетной программы, которая уже выставлена в продажу на лето 2026 г.
Решение перевозчиком накопленных проблем позитивно, но риски в будущем полностью не исключены, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его мнению, Azur Air выберет взвешенный подход к формированию летнего расписания, чтобы минимизировать вероятность возможных сбоев. Выполнить ранее объявленную летнюю программу перевозчик сможет, но ее объем вероятно сократится по сравнению с прошлым годом из-за консервативного подхода к резервированию воздушных судов, резюмирует Пантелеев.
Провозных мощностей, в том числе на бортах Fun & Sun, пока достаточно в силу начала сезона, говорит источник «Ведомостей», знакомый с бизнесом крупных туроператоров. Непродление летных программ AirAnka и Tailwind, которые должны были заместить выпавшие емкости Azur Air, сократило предложение на турецком направлении, по оценкам авиационных экспертов и туроператоров, на 10%, продолжает он. Но они уже заместили эти объемы с помощью других перевозчиков. В целом, замечания со стороны властей были конструктивными и подтвердили тот факт, что контроль технического состояния безопасности полетов остается в приоритете, добавляет собеседник.
«Ведомости» направили вопросы в Azur Air.