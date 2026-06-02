Росавиация до конца недели снимет ограничения с Azur Air

Провозных мощностей, в том числе на бортах Fun & Sun, пока достаточно в силу начала сезона, говорит источник «Ведомостей», знакомый с бизнесом крупных туроператоров. Непродление летных программ AirAnka и Tailwind, которые должны были заместить выпавшие емкости Azur Air, сократило предложение на турецком направлении, по оценкам авиационных экспертов и туроператоров, на 10%, продолжает он. Но они уже заместили эти объемы с помощью других перевозчиков. В целом, замечания со стороны властей были конструктивными и подтвердили тот факт, что контроль технического состояния безопасности полетов остается в приоритете, добавляет собеседник.