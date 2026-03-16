Сертификат Azur Air ограничили из-за «системных» отказов двигателей

По словам одного из собеседников, если в 2025 г. технические неполадки были разовыми, то с начала 2026 г. «приобрели системный характер». Ключевым событием, по его словам, стали отказы двигателей в течение недели на одном из Boeing 757: 23 января рейс Пхукет (Таиланд) – Барнаул экстренно сел в Китае, а 28 января тот же борт на рейсе Нячанг (Вьетнам) – Иркутск ушел на вынужденную посадку в Ханой (Вьетнам) из-за утечки масла. В начале февраля другой борт – Boeing 767 вернулся в Пхукет из-за проблем с уборкой шасси. А 27 февраля у Boeing 767, вылетевшего из Фукуоки (Япония) в Казань, произошел помпаж двигателя с хлопками и вспышками пламени.