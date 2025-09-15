Газета
Минфин обсуждает изменение налоговой нагрузки для «Газпрома» с 2026 года

Ведомости

Министерство финансов обсуждает с «Газпромом» и независимыми производителями газа поправки об изменениях налоговой нагрузки с 2026 г. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.

«Газпром» должен получить определенную часть дополнительной индексации тарифов в виде снижения нагрузки. Сами тарифные решения будут реализованы только со следующего года», – подчеркнул Сазанов (цитата по ТАСС).

По его словам, изменения в налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) увязаны со сроком вступления в силу тарифных решений. Замминистра указал, что сделать их ретроспективно невозможно. Соответственно, изменение налоговой нагрузки на «Газпром» также ретроспективно невозможно.

3 июля Сазанов заявил «Ведомостям», что Минфин не планирует новой надбавки к НДПИ для «Газпрома». По мнению ведомства, с учетом ситуации на международном газовом рынке и положения, в котором оказалась компания, нынешняя налоговая нагрузка адекватна и не требует повышения.

27 июня акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г. В последний раз компания выплачивала их в 2022 г. После этого власти приняли решение о разовом повышении НДПИ на добычу газа для «Газпрома» на 416 млрд руб. в месяц, или на 1,248 трлн руб. суммарно за налоговый период с 1 сентября по 30 ноября 2022 гг. НДПИ для «Газпрома» также вырос с 1 января 2023 г. ежемесячно на 50 млрд руб. С 2025 г. эта мера была отменена.

