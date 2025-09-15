Минфин обсуждает изменение налоговой нагрузки для «Газпрома» с 2026 года

27 июня акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г. В последний раз компания выплачивала их в 2022 г. После этого власти приняли решение о разовом повышении НДПИ на добычу газа для «Газпрома» на 416 млрд руб. в месяц, или на 1,248 трлн руб. суммарно за налоговый период с 1 сентября по 30 ноября 2022 гг. НДПИ для «Газпрома» также вырос с 1 января 2023 г. ежемесячно на 50 млрд руб. С 2025 г. эта мера была отменена.