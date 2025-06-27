Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды за 2024 год

Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды за 2024 годВ последний раз компания начисляла выплаты три года назад
ПАО «Газпром» не станет объявлять и выплачивать дивиденды по результатам деятельности в 2024 г. Решение было принято на общем собрании акционеров, говорится в сообщении компании.
Совет директоров «Газпрома» 22 мая рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г. На фоне этого акции «Газпрома» на Мосбирже упали на 3,4%.
Дивидендная политика «Газпрома» подразумевает выплату дивидендов в размере 50% скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. В случае если показатель долговой нагрузки компании превышает 2,5, дивиденды могут быть снижены.
В последний раз «Газпром» выплачивал дивиденды в 2022 г. Тогда компания впервые в своей истории выплатила дивиденды за первое полугодие после того, как по итогам 2021 г. решила их не начислять. Ранее «Газпром» выплачивал акционерам дивиденды по итогам года постоянно с 1999 г.