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Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды за 2024 год

В последний раз компания начисляла выплаты три года назад
Ведомости

ПАО «Газпром» не станет объявлять и выплачивать дивиденды по результатам деятельности в 2024 г. Решение было принято на общем собрании акционеров, говорится в сообщении компании.

Совет директоров «Газпрома» 22 мая рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г. На фоне этого акции «Газпрома» на Мосбирже упали на 3,4%.

Дивидендная политика «Газпрома» подразумевает выплату дивидендов в размере 50% скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. В случае если показатель долговой нагрузки компании превышает 2,5, дивиденды могут быть снижены.

В последний раз «Газпром» выплачивал дивиденды в 2022 г. Тогда компания впервые в своей истории выплатила дивиденды за первое полугодие после того, как по итогам 2021 г. решила их не начислять. Ранее «Газпром» выплачивал акционерам дивиденды по итогам года постоянно с 1999 г.

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