Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды за 2024 год

В последний раз «Газпром» выплачивал дивиденды в 2022 г. Тогда компания впервые в своей истории выплатила дивиденды за первое полугодие после того, как по итогам 2021 г. решила их не начислять. Ранее «Газпром» выплачивал акционерам дивиденды по итогам года постоянно с 1999 г.