Минфин не планирует возвращать надбавку к НДПИ для «Газпрома»
Заместитель министра финансов Алексей Сазанов в разговоре с «Ведомостями» заявил, что ведомство не планирует новой надбавки к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома».
«Нет. Мы считаем, что с учетом ситуации на международном газовом рынке и положения, в котором оказался «Газпром», сегодняшняя налоговая нагрузка адекватна и не требует повышения», – сказал он.
27 июня акционеры «Газпрома» приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности в 2024 г. В последний раз «Газпром» выплачивал дивиденды в 2022 г. Тогда компания впервые в своей истории выплатила дивиденды за первое полугодие. По итогам 2021 г. акционеры отказались от выплаты дивидендов.
После этого власти приняли решение о разовом повышении НДПИ на добычу газа для «Газпрома» на 416 млрд руб. в месяц, или на 1,248 трлн руб. суммарно за налоговый период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года. НДПИ для «Газпрома» также был увеличен с 1 января 2023 г. ежемесячно на 50 млрд руб. С 2025 г. данная мера была отменена.
Сейчас власти обсуждают снижение налоговой нагрузки на «Газпром» за счет доходов независимых производителей от дополнительной индексации цен на газ.