Минфин: обсуждается снижение налоговой нагрузки на «Газпром»Это возможно за счет доходов других производителей от допиндексации цен
Ведомства обсуждают снижение налоговой нагрузки на «Газпром» за счет доходов независимых производителей от дополнительной индексации цен на газ, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Объемы налоговой поддержки определятся после того, как будет известен доход этих производителей от дополнительной индексации.
Кроме того, Сазанов заявил, что налоговых решений по «Газпрому» и снижению ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) Минфин пока не предполагает.
Минфин разработал поправки в налоговое законодательство, которые позволят «Газпрому» избежать дополнительных налоговых обязательств, связанных с долгами его швейцарской «дочки» – Nord Stream 2 AG (оператор газопровода «Северный поток – 2»).
Законом предлагается расширить перечень случаев, подпадающих под определение «безнадежный долг» – то есть долговых обязательств, взыскание которых признано невозможным. К ним может быть отнесена «задолженность по процентам по долговым обязательствам иностранной организации, которые признаны в составе дохода».