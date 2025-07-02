Минфин: обсуждается снижение налоговой нагрузки на «Газпром»

Законом предлагается расширить перечень случаев, подпадающих под определение «безнадежный долг» – то есть долговых обязательств, взыскание которых признано невозможным. К ним может быть отнесена «задолженность по процентам по долговым обязательствам иностранной организации, которые признаны в составе дохода».