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Минфин хочет снять с «Газпрома» налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

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Минфин разработал поправки в налоговое законодательство, которые позволят «Газпрому» избежать дополнительных налоговых обязательств, связанных с долгами его швейцарской «дочки» – Nord Stream 2 AG (оператор газопровода «Северный поток-2»). Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст поправок.

Изменения планируется включить в уже обсуждаемый законопроект »О внесении изменений в статьи 164 и 165 Налогового кодекса Российской Федерации», принятый в первом чтении. В том числе, предлагается расширить перечень случаев, подпадающих под определение «безнадежный долг» – то есть долговых обязательств, взыскание которых признано невозможным. К ним может быть отнесена «задолженность по процентам по долговым обязательствам иностранной организации, которые признаны в составе дохода».

Устанавливается также, что выплата налогов с доходов, выплачиваемых зарубежным компаниям, не производится налоговым агентом этих организаций, если такими доходами является прощенный долг по процентам. При этом в обоих случаях должны соблюдаться одновременно несколько условий. Среди них – прощение задолженности на основании соглашения, утверждаемого судом в другом государстве в рамках финансового оздоровления такой иностранной организации, а также пребывание заимодавца (налогового агента) и заемщика (иностранная организация) в одной международной группе компаний. Помимо этого, в отношении иностранной организации должны действовать ограничительные меры, введенные с 2022 г. иностранными государствами, международными объединениями или организациями.

По данным источника РБК, проект поправок был рассмотрен и одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 30 июня. Согласно материалам к поправкам, проект изменений подготовлен для «недопущения дополнительной налоговой нагрузки ПАО «Газпром» в связи с задолженностью швейцарской компании «Норд Стрим 2 АГ».

27 июня Bloomberg писал, что власти хотят законодательно запретить продажу газопровода «Северный поток – 2», чтобы исключить возможность его запуска в будущем. Отмечалось, что работа над этим началась после того, как в начале этого года появились предположения о возможном возобновлении поставок трубопроводного газа из России.

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