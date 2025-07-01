Минфин хочет снять с «Газпрома» налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Устанавливается также, что выплата налогов с доходов, выплачиваемых зарубежным компаниям, не производится налоговым агентом этих организаций, если такими доходами является прощенный долг по процентам. При этом в обоих случаях должны соблюдаться одновременно несколько условий. Среди них – прощение задолженности на основании соглашения, утверждаемого судом в другом государстве в рамках финансового оздоровления такой иностранной организации, а также пребывание заимодавца (налогового агента) и заемщика (иностранная организация) в одной международной группе компаний. Помимо этого, в отношении иностранной организации должны действовать ограничительные меры, введенные с 2022 г. иностранными государствами, международными объединениями или организациями.