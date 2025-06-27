Bloomberg: Германия хочет законодательно запретить продажу «Северного потока – 2»
Власти Германии планируют законодательно запретить продажу газопровода «Северный поток – 2», чтобы исключить возможность его запуска в будущем. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Правительство Германии рассматривает меры, которые могли бы помочь ему остановить потенциальную продажу трубопровода «Северный поток – 2», – отмечается в публикации агентства.
Авторы уточняют, что работа над этим началась после того, как в начале этого года появились предположения о возможном возобновлении поставок трубопроводного газа из России.
По данным Bloomberg, действующий закон ФРГ о внешней торговле не предоставляет властям полномочий для запрета продажи компании Nord Stream 2 AG (оператора трубопровода). В связи с этим правительство намерено внести поправки в законодательство, чтобы получить право блокировать такую сделку.
Канцлер Германии Фридрих Мерц 28 мая заявлял, что немецкие власти приложат все усилия, чтобы не допустить возобновления эксплуатации «Северного потока – 2». Он подчеркивал, что ФРГ продолжит настаивать на ужесточении санкционного давления против России.