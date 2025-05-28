Власти ФРГ намерены не допустить введения в эксплуатацию «Северного потока – 2»

Газета Financial Times 23 мая писала, что Мерц поддерживает предложенные санкции Евросоюза на «Северные потоки», чтобы остановить любые попытки США и России возобновить газовые связи. По данным издания, информация о стремлении российских и американских бизнесменов возобновить строительство газопроводов побудило Мерца начать обсуждение того, как этого не допустить.