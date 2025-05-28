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Власти ФРГ намерены не допустить введения в эксплуатацию «Северного потока – 2»

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Власти Германии планируют сделать все, чтобы «Северный поток – 2» не был введен в эксплуатацию. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его слова передает Reuters.

Газета Financial Times 23 мая писала, что Мерц поддерживает предложенные санкции Евросоюза на «Северные потоки», чтобы остановить любые попытки США и России возобновить газовые связи. По данным издания, информация о стремлении российских и американских бизнесменов возобновить строительство газопроводов побудило Мерца начать обсуждение того, как этого не допустить.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время обсуждения нового пакета антироссийских санкций на прошлой неделе упомянула «Северный поток». По словам источников газеты, она предварительно проконсультировалась с Мерцем, который поддержал этот шаг. Канцлер пытается «подавить» любые дебаты, связанные с этим вопросом.

Как сообщало агентство Bloomberg, еврокомиссия должна начать консультации со странами – членами блока по вопросу введения рестрикций в отношении газопровода «Северный поток – 2» 23 мая. По данным издания, Евросоюз стремится запретить возобновление строительства взорванного газопровода на фоне слухов о его возможном восстановлении благодаря связи российских и американских бизнесменов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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