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Алексей Сазанов: «Ожидания от налоговых новаций в целом оправдались»

Замминистра финансов – о поиске баланса в налогах в турбулентное время и льготах для отдельных отраслей
Дарья Мосолкина
Анастасия Бойко
Василий Милькин
Заместитель министра финансов Алексей Сазанов
Заместитель министра финансов Алексей Сазанов / Максим Стулов / Ведомости

Прошлый год правительство и бизнес провели в дискуссиях о справедливой налоговой системе и размере поощрения компаний, которые не выводят прибыль в дивиденды, а инвестируют в свое развитие. Сейчас, несмотря на вступление в силу налоговых изменений, споры о тонкостях регулирования и администрирования продолжаются. Ожидания, которые Минфин закладывал при внесении новаций в налоговое законодательство, в целом оправдались, но возможны точечные корректировки технического характера, рассказал в интервью «Ведомостям» замминистра финансов – статс-секретарь Алексей Сазанов.

Куратор налогового блока Минфина, которого обычно сложно вывести на разговор о гипотетических ситуациях, пофантазировал о том, как искусственный интеллект может быть полезен министерству в будущем. В фокус разговора попали также тема семейного налогообложения, льготы для отдельных отраслей, новые правила глобальной реформы Pillar II, изменения в трансграничной торговле и налоговое агентирование для маркетплейсов. Сазанов отвечал четко и по делу – «как налоговик» и шутя назвал себя «обученным Минфином искусственным интеллектом».

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