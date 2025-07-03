Алексей Сазанов: «Ожидания от налоговых новаций в целом оправдались»

Прошлый год правительство и бизнес провели в дискуссиях о справедливой налоговой системе и размере поощрения компаний, которые не выводят прибыль в дивиденды, а инвестируют в свое развитие. Сейчас, несмотря на вступление в силу налоговых изменений, споры о тонкостях регулирования и администрирования продолжаются. Ожидания, которые Минфин закладывал при внесении новаций в налоговое законодательство, в целом оправдались, но возможны точечные корректировки технического характера, рассказал в интервью «Ведомостям» замминистра финансов – статс-секретарь Алексей Сазанов.