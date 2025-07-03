Алексей Сазанов: «Ожидания от налоговых новаций в целом оправдались»

«Ожидания от налоговых новаций в целом оправдались»Замминистра финансов – о поиске баланса в налогах в турбулентное время и льготах для отдельных отраслей
Прошлый год правительство и бизнес провели в дискуссиях о справедливой налоговой системе и размере поощрения компаний, которые не выводят прибыль в дивиденды, а инвестируют в свое развитие. Сейчас, несмотря на вступление в силу налоговых изменений, споры о тонкостях регулирования и администрирования продолжаются. Ожидания, которые Минфин закладывал при внесении новаций в налоговое законодательство, в целом оправдались, но возможны точечные корректировки технического характера, рассказал в интервью «Ведомостям» замминистра финансов – статс-секретарь Алексей Сазанов.
Куратор налогового блока Минфина, которого обычно сложно вывести на разговор о гипотетических ситуациях, пофантазировал о том, как искусственный интеллект может быть полезен министерству в будущем. В фокус разговора попали также тема семейного налогообложения, льготы для отдельных отраслей, новые правила глобальной реформы Pillar II, изменения в трансграничной торговле и налоговое агентирование для маркетплейсов. Сазанов отвечал четко и по делу – «как налоговик» и шутя назвал себя «обученным Минфином искусственным интеллектом».