Орбан: Украине суждено быть буферной страной между ЕС и Россией

По его мнению, Украина и ЕС вместо членства республики могли бы договориться об «упорядоченном, стратегическом» сотрудничестве, которое не создавало бы риска войны. «Судьба Украины сегодня заключается в том, чтобы быть буферным государством по соседству с Россией. И мы не хотим принимать эту судьбу, венгры просто ускользнули от нее, потому что мы тоже были буферным государством во времена холодной войны», – заявил венгерский премьер.