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Орбан: Украине суждено быть буферной страной между ЕС и Россией

Ведомости

Принятие Украины в Евросоюз грозит серьезными последствиями для Венгрии, судьба Украины – быть буферным государством между Европой и РФ, заявил в интервью Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Если членство Украины будет принято, мы станем полем боя. Война географически затронет соседний регион, что неприемлемо. Также погибнет много молодых венгров. Это не тактический, а экзистенциальный вопрос», – сказал премьер-министр.

По его мнению, Украина и ЕС вместо членства республики могли бы договориться об «упорядоченном, стратегическом» сотрудничестве, которое не создавало бы риска войны. «Судьба Украины сегодня заключается в том, чтобы быть буферным государством по соседству с Россией. И мы не хотим принимать эту судьбу, венгры просто ускользнули от нее, потому что мы тоже были буферным государством во времена холодной войны», – заявил венгерский премьер.

Орбан отметил, что Украина может получить от ЕС «360–370 млрд евро в течение следующих семи лет» и эта сумма в 18 раз превышает общий размер ежегодных пенсий, выплачиваемых в Венгрии. По его словам, больше всего от этого плана поддержки пострадают фермеры. Премьер также выразил опасения, что западноевропейские и американские транснациональные корпорации будут «собирать эти деньги на Украине, получая огромную прибыль».

4 июля Орбан заявлял, что большая часть граждан стран Евросоюза выступила бы против вступления Украины в союз, если бы вопрос выносился на общенародное голосование. Он привел в пример результаты национального референдума, на котором 95% венгерских граждан, участвовавших в голосовании (более 2 млн человек), высказались против членства Украины в Евросоюзе.

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