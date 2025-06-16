В марте ЕС впервые с 2022 года обошел США по объему военной помощи Украине
В марте Европейский союз (ЕС) впервые с июня 2022 г. обошел США по общему объему военной помощи Украине. Это следует из данных немецкого Института мировой экономики Киля.
По данным института, ЕС направил Киеву 72 млрд евро, в то время как США выделили военную помощь Киеву в размере 65 млрд евро.
В сообщении института отмечается, что увеличение помощи не было равномерно распределено по всей территории ЕС. В частности, страны Северной Европы и Великобритания заметно увеличили свою помощь: Швеция выделила 1,6 млрд евро в марте, а Норвегия – 670 млн евро в апреле. Это рекордные месячные показатели для обеих стран. В общей сложности страны Северной Европы увеличили свою помощь на 5,8 млрд евро в период с января по апрель 2025 г. В то же время другие страны, например Германия, сохранили более умеренные объемы.
Глава отдела по отслеживанию поддержки Украины в Институте Киля Кристоф Требеш отметил, что Европа восполнила пробел, который возник из-за снижения поддержки Украины со стороны США. Он также рассказал, что пока неясно, является ли это временным явлением или «началом более долгосрочного изменения роли Европы как главного сторонника Украины».
Газета The Telegraph 16 июня сообщала, что США прекращают военную помощь Украине. В материале говорится, что у Киева остается три варианта: надеяться на помощь Европы, покупать оружие у Вашингтона на европейские деньги или производить необходимое оружие на украинских заводах на деньги союзников из Европы.
10 июня глава минобороны США Пит Хегсет на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США заявил, что в бюджете страны на 2026 г. запланировано сокращение финансирования инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Этой программой предусмотрена закупка оружия для Киева. Хегсет подчеркнул, что нынешняя администрация США «придерживается совершенно иного взгляда на этот конфликт», и обратил внимание на приверженность мирному урегулированию путем переговоров.