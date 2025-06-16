В марте ЕС впервые с 2022 года обошел США по объему военной помощи Украине

В сообщении института отмечается, что увеличение помощи не было равномерно распределено по всей территории ЕС. В частности, страны Северной Европы и Великобритания заметно увеличили свою помощь: Швеция выделила 1,6 млрд евро в марте, а Норвегия – 670 млн евро в апреле. Это рекордные месячные показатели для обеих стран. В общей сложности страны Северной Европы увеличили свою помощь на 5,8 млрд евро в период с января по апрель 2025 г. В то же время другие страны, например Германия, сохранили более умеренные объемы.