Telegraph: США бросили Украину, лишив военной помощи
США прекращают военную помощь Украине. Это означает, что Киеву придется распрощаться с самым влиятельным партнером, пишет The Telegraph.
«Некоторые из пакетов помощи, выделенных в эпоху Байдена, все еще находятся в процессе закупок. Но горькая правда для Киева заключается в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник», – говорится в материале.
The Telegraph считает, что у Киева остается три варианта: надеяться на помощь Европы, покупать оружие у Вашингтона на европейские деньги или производить необходимое оружие на украинских заводах на деньги союзников из Европы.
10 июня глава минобороны США Пит Хегсет на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США заявил, что в бюджете страны на 2026 г. запланировано сокращение финансирования инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Этой программой предусмотрена закупка оружия для Киева. Хегсет подчеркнул, что нынешняя администрация США «придерживается совершенно иного взгляда на этот конфликт», и обратил внимание на приверженность мирному урегулированию путем переговоров.
По данным Белого дома, президент США Дональд Трамп собирается провести двустороннюю встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках саммита G7 в Канаде.