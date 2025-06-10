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Хегсет: США сократят расходы на закупку оружия для Украины в 2026 году

Ведомости

В бюджете США на 2026 г. предполагается сокращение финансирования инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), сообщил глава минобороны США Пит Хегсет на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США, передает ТАСС. Эта программа подразумевает закупку оружия для Украины.

«Как вы знаете, нынешняя администрация придерживается совершенно иного взгляда на этот конфликт. Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров отвечает всем интересам обеих сторон, а также интересам нашей страны, особенно с учетом других интересов в мире», – отметил глава Пентагона.

Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «очень сильно вкладывается» в прекращение кровопролития и путь к миру.

4 июня постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер заявлял, что страна пока не приняла решение относительно дальнейшей военной поддержки Украины. При этом 5 июня Хегсет сообщил, что Вашингтон перенаправит взрыватели для ракет противовоздушной обороны (ПВО), которые ранее предназначались Украине, американским военнослужащим на Ближний Восток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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