Хегсет: США сократят расходы на закупку оружия для Украины в 2026 году

«Как вы знаете, нынешняя администрация придерживается совершенно иного взгляда на этот конфликт. Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров отвечает всем интересам обеих сторон, а также интересам нашей страны, особенно с учетом других интересов в мире», – отметил глава Пентагона.