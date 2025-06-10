Хегсет: США сократят расходы на закупку оружия для Украины в 2026 году
В бюджете США на 2026 г. предполагается сокращение финансирования инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), сообщил глава минобороны США Пит Хегсет на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США, передает ТАСС. Эта программа подразумевает закупку оружия для Украины.
«Как вы знаете, нынешняя администрация придерживается совершенно иного взгляда на этот конфликт. Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров отвечает всем интересам обеих сторон, а также интересам нашей страны, особенно с учетом других интересов в мире», – отметил глава Пентагона.
Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «очень сильно вкладывается» в прекращение кровопролития и путь к миру.
4 июня постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер заявлял, что страна пока не приняла решение относительно дальнейшей военной поддержки Украины. При этом 5 июня Хегсет сообщил, что Вашингтон перенаправит взрыватели для ракет противовоздушной обороны (ПВО), которые ранее предназначались Украине, американским военнослужащим на Ближний Восток.