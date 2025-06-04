Вашингтон еще не определился с дальнейшей военной поддержкой Украины

4 июня состоится встреча контактной группы по поставкам оружия Украине. Вашингтон при этом будет представлен на переговорах на уровне посла США. Представитель Пентагона Кингсли Уилсон заявил, что министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет пропустит встречу из-за своего графика.