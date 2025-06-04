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Вашингтон еще не определился с дальнейшей военной поддержкой Украины

Ведомости

США пока не приняли решение относительно дальнейшей военной поддержки Украины, заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер.

«США привержены переговорам. <...> Лучший способ обеспечить безопасность территории НАТО – выполнять планы по оборонным расходам», – добавил Уитакер (цитата по ТАСС).

4 июня состоится встреча контактной группы по поставкам оружия Украине. Вашингтон при этом будет представлен на переговорах на уровне посла США. Представитель Пентагона Кингсли Уилсон заявил, что министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет пропустит встречу из-за своего графика.

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте сообщал, что НАТО обсуждает повышение уровня оборонных расходов до 5%. Соответствующее решение могут принять на июньском саммите в Гааге, заявил он.

Новый уровень расходов включает в себя 3,5% на собственно военные расходы и еще 1,5% – на связанные с обороной нужды, включая инфраструктуру для военной мобильности. Инициатива отвечает требованию президента США Дональда Трампа, ранее призвавшего союзников резко увеличить оборонные расходы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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