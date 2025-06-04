Вашингтон еще не определился с дальнейшей военной поддержкой Украины
США пока не приняли решение относительно дальнейшей военной поддержки Украины, заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер.
«США привержены переговорам. <...> Лучший способ обеспечить безопасность территории НАТО – выполнять планы по оборонным расходам», – добавил Уитакер (цитата по ТАСС).
4 июня состоится встреча контактной группы по поставкам оружия Украине. Вашингтон при этом будет представлен на переговорах на уровне посла США. Представитель Пентагона Кингсли Уилсон заявил, что министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет пропустит встречу из-за своего графика.
Генеральный секретарь альянса Марк Рютте сообщал, что НАТО обсуждает повышение уровня оборонных расходов до 5%. Соответствующее решение могут принять на июньском саммите в Гааге, заявил он.
Новый уровень расходов включает в себя 3,5% на собственно военные расходы и еще 1,5% – на связанные с обороной нужды, включая инфраструктуру для военной мобильности. Инициатива отвечает требованию президента США Дональда Трампа, ранее призвавшего союзников резко увеличить оборонные расходы.