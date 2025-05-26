НАТО на следующем саммите может повысить расходы на оборону до 5% ВВП

В декабре Financial Times сообщила, что Трамп потребует от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Его помощники подтвердили намерение продолжать военную помощь Украине. Трамп формирует политику в отношении Европы и конфликта между Россией и Украиной. По данным издания, он считает, что Украина не должна вступать в НАТО, но выступает за поставки оружия Киеву, чтобы обеспечить «мир через силу».