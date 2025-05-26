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НАТО на следующем саммите может повысить расходы на оборону до 5% ВВП

Ведомости

НАТО обсуждает повышение уровня оборонных расходов до 5%, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. По его словам, соответствующее решение могут принять на июньском саммите в Гааге, передает Bloomberg.

Новый уровень расходов включает в себя 3,5% на собственно военные расходы и еще 1,5% – на связанные с обороной нужды, включая инфраструктуру для военной мобильности. Таким образом, речь идет не только об увеличении военных бюджетов, но и о вложениях в логистику и поддержку боеспособности.

Выступая на сессии парламентской ассамблеи НАТО в США, Рютте подчеркнул, что идея повышения расходов уже получила поддержку на высоком уровне. Это первое публичное одобрение нового ориентира со стороны генсека. Его позицию подтвердил и премьер-министр Нидерландов Дик Шуф.

Инициатива во многом отвечает давнему требованию президента США Дональда Трампа, ранее призывавшего союзников резко увеличить оборонные расходы. Хотя еще недавно идея 5% казалась несбыточной, к настоящему моменту 23 из 32 членов альянса уже достигли текущей планки в 2%, а к лету ожидается, что ее выполнят все, сообщает Bloomberg.

7 января 2025 г. Трамп уже поднимал вопрос об увеличении процентов ВВП стран НАТО, выделяемых на оборону. Представители стран НАТО тогда согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об увеличении их с 2 до 5% от ВВП.

В декабре Financial Times сообщила, что Трамп потребует от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Его помощники подтвердили намерение продолжать военную помощь Украине. Трамп формирует политику в отношении Европы и конфликта между Россией и Украиной. По данным издания, он считает, что Украина не должна вступать в НАТО, но выступает за поставки оружия Киеву, чтобы обеспечить «мир через силу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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