Глава Пентагона не примет участия во встрече группы по поставкам оружия Украине

О том что Хегсет пропустит заседание контактной группы по обороне Украины, писали Associated Press (AP) и Politico накануне. Отмечалось, что шеф Пентагона впервые за три года пропустит встречу контактной группы. Хегсет мог пропустить и прошлое заседание формата «Рамштайн» в апреле. Об этом заявляла газета Defense News со ссылкой на источники.