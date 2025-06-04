Глава Пентагона не примет участия во встрече группы по поставкам оружия Украине
Министр обороны США Пит Хегсет не поедет на встречу контактной группы по поставкам оружия Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Это второй визит министра Хегсета в НАТО, он прибудет 5 июня в Брюссель», – сказал он.
Встреча контактной группы пройдет за день до этого, 4 июня. Вашингтон при этом будет представлен на переговорах, поскольку на них будет посол США. Представитель Пентагона Кингсли Уилсон заявил, что министр пропустит встречу из-за своего графика.
О том что Хегсет пропустит заседание контактной группы по обороне Украины, писали Associated Press (AP) и Politico накануне. Отмечалось, что шеф Пентагона впервые за три года пропустит встречу контактной группы. Хегсет мог пропустить и прошлое заседание формата «Рамштайн» в апреле. Об этом заявляла газета Defense News со ссылкой на источники.
Объединение (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) было создано его предшественником Ллойдом Остином после начала Россией спецоперации в 2022 г. Сейчас мероприятие лидеров стран НАТО и партнеров альянса на базе «Рамштайн» насчитывает порядка 50 стран.