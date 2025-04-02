Глава минобороны США не будет присутствовать на заседании формата «Рамштайн»
Глава минобороны США Пит Хегсет не будет присутствовать на заседании формата «Рамштайн» по предоставлению военной помощи Украине 11 апреля, сообщает газета Defense News со ссылкой на источники.
Как сообщили собеседники издания, Хегсет не присоединится к встрече ни лично, ни по видеосвязи. Это первый случай, когда представитель США не посетит заседание формата «Рамштайн».
По информации газеты, европейская сторона оценила заявление об отсутствии министр как признак того, что администрация президента США Дональда Трампа начала уделять меньше внимания вооружению Украины. Ожидается, что без участия США у членов заседания не будет доступа к ключевым разведданным.
«Экипаж прощается и желает хорошего полета», – написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после сообщений о том, что Хегсет впервые пропустит подобное заседание.
Мероприятие лидеров стран НАТО и партнеров альянса на базе «Рамштайн» – заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине (действует с апреля 2022 г., насчитывает порядка 50 стран).