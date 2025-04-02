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Глава минобороны США не будет присутствовать на заседании формата «Рамштайн»

Ведомости

Глава минобороны США Пит Хегсет не будет присутствовать на заседании формата «Рамштайн» по предоставлению военной помощи Украине 11 апреля, сообщает газета Defense News со ссылкой на источники.

Как сообщили собеседники издания, Хегсет не присоединится к встрече ни лично, ни по видеосвязи. Это первый случай, когда представитель США не посетит заседание формата «Рамштайн». 

По информации газеты, европейская сторона оценила заявление об отсутствии министр как признак того, что администрация президента США Дональда Трампа начала уделять меньше внимания вооружению Украины. Ожидается, что без участия США у членов заседания не будет доступа к ключевым разведданным.

«Экипаж прощается и желает хорошего полета», – написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после сообщений о том, что Хегсет впервые пропустит подобное заседание.

Мероприятие лидеров стран НАТО и партнеров альянса на базе «Рамштайн» – заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине (действует с апреля 2022 г., насчитывает порядка 50 стран).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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