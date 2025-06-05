WSJ: США направят обещанные Киеву компоненты для ПВО на Ближний Восток
Вашингтон перенаправит взрыватели для ракет противовоздушной обороны (ПВО) американским военнослужащим на Ближний Восток. Изначально они были обещаны Киеву, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Отправить взрыватели распорядилась еще администрация бывшего президента США Джо Байдена. О новом решении уведомил конгресс министр обороны США при администрации Дональда Трампа Пит Хегсет.
WSJ уточняет, что на Ближнем Восток боеприпасы используются американскими военными для перехвата дронов йеменских хуситов. Изначально взрыватели были разработаны для ракет с лазерным наведением класса земля – воздух. Американские силы адаптировали ракеты для пуска с истребителей F-15E.
28 мая The Washington Post писал, что военные поставки Украине, которые были одобрены при Байдене, закончатся в ближайшие месяцы. В марте Трамп временно приостановил военную помощь Украине. Решение затронуло поставки боеприпасов на сумму более $1 млрд.
«Ведомости» со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики писали, что общая помощь США Украине с 24 февраля 2022 г. по 31 декабря 2024 г. составила 114,15 млрд евро – $122,06 млрд по курсу на 5 марта 2025 г. Из этой суммы $67,5 млрд пришлось на военную помощь, $49,04 млрд – на финансовую, а $3,6 млрд – на гуманитарную. Совокупную поддержку европейских стран за этот же период организация оценивает в $141,15 млрд.