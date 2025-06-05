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WSJ: США направят обещанные Киеву компоненты для ПВО на Ближний Восток

Ведомости

Вашингтон перенаправит взрыватели для ракет противовоздушной обороны (ПВО) американским военнослужащим на Ближний Восток. Изначально они были обещаны Киеву, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Отправить взрыватели распорядилась еще администрация бывшего президента США Джо Байдена. О новом решении уведомил конгресс министр обороны США при администрации Дональда Трампа Пит Хегсет.

WSJ уточняет, что на Ближнем Восток боеприпасы используются американскими военными для перехвата дронов йеменских хуситов. Изначально взрыватели были разработаны для ракет с лазерным наведением класса земля – воздух. Американские силы адаптировали ракеты для пуска с истребителей F-15E.

28 мая The Washington Post писал, что военные поставки Украине, которые были одобрены при Байдене, закончатся в ближайшие месяцы. В марте Трамп временно приостановил военную помощь Украине. Решение затронуло поставки боеприпасов на сумму более $1 млрд.

«Ведомости» со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики писали, что общая помощь США Украине с 24 февраля 2022 г. по 31 декабря 2024 г. составила 114,15 млрд евро – $122,06 млрд по курсу на 5 марта 2025 г. Из этой суммы $67,5 млрд пришлось на военную помощь, $49,04 млрд – на финансовую, а $3,6 млрд – на гуманитарную. Совокупную поддержку европейских стран за этот же период организация оценивает в $141,15 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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