WSJ: США направят обещанные Киеву компоненты для ПВО на Ближний Восток

«Ведомости» со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики писали, что общая помощь США Украине с 24 февраля 2022 г. по 31 декабря 2024 г. составила 114,15 млрд евро – $122,06 млрд по курсу на 5 марта 2025 г. Из этой суммы $67,5 млрд пришлось на военную помощь, $49,04 млрд – на финансовую, а $3,6 млрд – на гуманитарную. Совокупную поддержку европейских стран за этот же период организация оценивает в $141,15 млрд.