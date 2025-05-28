WP: военная помощь США Украине закончится через несколько месяцев
Военные поставки Украине, которые были одобренные при бывшем президенте США Джо Байдене, закончатся в ближайшие месяцы. Об этом сообщает The Washington Post.
Издание отмечает, что к настоящему моменту президент США Дональд Трамп не предпринял никаких действий ни для давления на президента России Владимира Путина, ни для поддержки Украины. Американский лидер пока не сообщил о планах по ее возобновлению или продлению помощи для Киева. Кроме того, остается неизвестным, готов ли Трамп ввести дополнительные антироссийские санкции.
В начале марта Трамп распорядился временно приостановить военную помощь Украине. Решение затронуло поставки боеприпасов на сумму более $1 млрд. Администрация США заявила, что пауза продолжится до тех пор, пока американский президент не убедится, что Украина «продемонстрировала добросовестную приверженность мирным переговорам с Россией».
21 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон больше не может «решать все мировые проблемы». По его мнению, американской администрации нужно сохранять приоритет на национальных интересах. Рубио добавил, что США не могут себе позволить сохранять многие программы иностранной помощи в рамках запрашиваемого бюджета.