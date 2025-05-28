WP: военная помощь США Украине закончится через несколько месяцев

Издание отмечает, что к настоящему моменту президент США Дональд Трамп не предпринял никаких действий ни для давления на президента России Владимира Путина, ни для поддержки Украины. Американский лидер пока не сообщил о планах по ее возобновлению или продлению помощи для Киева. Кроме того, остается неизвестным, готов ли Трамп ввести дополнительные антироссийские санкции.