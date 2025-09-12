Газета
Политика

Минфин США предложил G7 ввести пошлины против Китая и Индии из-за нефти РФ

Ведомости

Минфин США экстренно созвал финансовых лидеров стран «большой семерки» (G7), в рамках которой представители объединения обсудят меры усиления давления на Россию с целью завершить украинский кризис, передает Reuters. Для этого США призывают страны ЕС и G7 ввести «существенные пошлины» против Китая и Индии, чтобы заставить их прекратить закупки российской нефти.

«Ранее на этой неделе мы ясно дали понять нашим союзникам по ЕС, что если они серьезно настроены на прекращение войны <...>, они должны присоединиться к нам и ввести значимые тарифы», – цитирует агентство слова представителя финансового ведомства США. По его словам, эти пошлины будут отменены в день окончания кризиса.

12 сентября президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что рассматривает принятие «жестких» мер давления на Россию. Он пояснил, что это могут быть санкции в отношении российских банков, ограничение поставок российской нефти, а также введение дополнительных пошлин на товары.

По сообщению Financial Times, американский лидер 12 сентября должен провести видеоконференцию с лидерами стран G7. На ней он предложит ввести для Китая и Индии повышенные пошлины, чтобы прекратить закупку российской нефти этими государствами. Их размер обсуждается на уровне от 50 до 100%.

