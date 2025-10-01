Bloomberg: Россия готовится к ответу на конфискацию своих активов за рубежом

1 октября Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине транш на сумму 4 млрд евро из доходов от российских замороженных активов. Речь идет о девятом транше в рамках программы «исключительной макрофинансовой помощи (MFA)». В сообщении указано, что 2 млрд евро из этой суммы будут направлены на беспилотные летательные аппараты в соответствии с соглашением между Украиной и Евросоюзом.