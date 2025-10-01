Газета
Bloomberg: Россия готовится к ответу на конфискацию своих активов за рубежом

Ведомости

Россия может ответить на возможную конфискацию замороженных активов в Европе национализацией имущества иностранных компаний, работающих на ее территории. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству.

По словам собеседника агентства, новый механизм ускоренной приватизации позволит Москве оперативно изымать и реализовывать активы, принадлежащие зарубежным владельцам, если Евросоюз перейдет от обсуждений к реальным действиям по передаче российских средств Украине.

Сотни западных компаний, включая UniCredit, Raiffeisen, PepsiCo и Mondelez, до сих пор продолжают работать в России и могут оказаться под угрозой. Пока Москва ограничивалась временным управлением их активами.

1 октября Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине транш на сумму 4 млрд евро из доходов от российских замороженных активов. Речь идет о девятом транше в рамках программы «исключительной макрофинансовой помощи (MFA)». В сообщении указано, что 2 млрд евро из этой суммы будут направлены на беспилотные летательные аппараты в соответствии с соглашением между Украиной и Евросоюзом.

