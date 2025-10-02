Лидеры ЕС поручили ЕК проанализировать последствия изъятия активов России
Лидеры Европейского союза (ЕС) на встрече в Копенгагене поручили Еврокомиссии (ЕК) провести дополнительный анализ последствий возможного изъятия замороженных российских активов. На следующем саммите в Брюсселе в конце октября эта инициатива вряд ли будет рассмотрена, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников.
В ходе состоявшегося 1 октября краткого обсуждения идеи предоставления Украине кредита под обеспечение российских активов лидеры ЕС, хотя и поддержали общий принцип, указали на необходимость более глубокого изучения правовых и налоговых аспектов. По словам собеседников FT, такая задержка означает невозможность подготовки Еврокомиссией официального юридического предложения к следующей встрече лидеров.
1 октября ЕК выделила Киеву транш на сумму 4 млрд евро из доходов от российских замороженных активов. Имеется в виду девятый транш в рамках программы «исключительной макрофинансовой помощи (MFA)». Из этой суммы 2 млрд евро будут направлены на беспилотные летательные аппараты в соответствии с соглашением между Украиной и Евросоюзом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы Запада о передаче замороженных российских активов воровством.