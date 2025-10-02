Лидеры ЕС поручили ЕК проанализировать последствия изъятия активов России

1 октября ЕК выделила Киеву транш на сумму 4 млрд евро из доходов от российских замороженных активов. Имеется в виду девятый транш в рамках программы «исключительной макрофинансовой помощи (MFA)». Из этой суммы 2 млрд евро будут направлены на беспилотные летательные аппараты в соответствии с соглашением между Украиной и Евросоюзом.