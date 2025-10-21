Украина ждет от ЕС 6 млрд евро на армию за счет дохода от российских активов
Украина может получить около 6 млрд евро от Европы за счет дохода с замороженных российских активов, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Всего направят 325 млрд гривен ($7,7 млрд). Из них 292 млрд гривен (6 млрд евро) – это доход от замороженных российских активов, которые нам передадут раньше, чем планировали, и позволят использовать на военные нужды. Такая процедура состоится впервые», – написал украинский политик.
Он отметил, что комитет Рады по вопросам бюджета уже поддержал законопроект об увеличении расходов на армию в 2025 г. Траты по этой статье вырастут на 325 млрд гривен ($7,7 млрд).
21 октября Politico сообщало, что Евросоюз (ЕС) также согласовал использование замороженных активов РФ для выдачи «репарационного кредита» Украине. По данным издания, 23 октября лидеры стран ЕС попросят Еврокомиссию составить документ, который будет призван санкционировать использование активов РФ для кредитования Киева. В случае принятия инициативы Киев может получить 140 млрд евро из активов РФ для финансирования военных целей.