Politico: Словакия и Венгрия могут блокировать изъятие замороженных активов РФ
Словакия и Венгрия могут блокировать инициативу Европейского союза (ЕС) изъять замороженные российские активы для финансирования Украины, пишет Politico. Причиной является коррупционный скандал в Киеве.
Некоторые страны – члены ЕС высказывают опасения, что средства окажутся не в тех руках, поэтому требуют более строгих условий по использованию активов, пишет издание. Однако немногие государства озвучивают полный отказ от схемы. Бельгия является ключевым противником, так как опасается, что после использования замороженных активов последует российское возмездие.
При этом сопротивление Словакии и Венгрии, согласно материалу Politico, представляет реальную угрозу для инициативы. Стороны не дали Бельгии гарантий, которые могли бы развеять опасения относительно последствий со стороны Москвы. Кроме того, Будапешт и Братислава могут использовать коррупционный скандал как предлог для отклонения инициативы.
Politico цитирует министра финансов Литвы Криступаса Вайтекунаса, по словам которого, у ЕС нет других вариантов. Издание подчеркивает, что большинство глав-членов поддерживают идею изъятия активов вместо того, чтобы искать средства из собственной казны.
При этом даже если ЕС удастся обойти все препятствия и российские активы перейдут Киеву, потребуется немало времени, чтобы уладить все юридические вопросы. Politico пишет, что Украина «начнет затягивать пояса» с апреля, если от Европы не последует новых денежных вливаний. Брюсселю, вероятно, придется выделить Киеву промежуточный заем.
13 ноября Еврокомиссия объявила о выделении Киеву примерно 6 млрд евро в рамках кредитной линии ERA, общий объем которой составляет до 45 млрд евро. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, финансирование предоставлено странами «большой семерки» за счет доходов от реинвестирования замороженных активов РФ.