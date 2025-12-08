Газета
Политика

В Euroclear заявили о невозможности выдаче Украине «репарационного кредита»

Ведомости

Процедуры, согласно которой банк Euroclear сможет передать российские средства Евросоюзу, не существует. Эти деньги связаны требованиями Банка России о возмещении расходов. Об этом заявила гендиректор депозитария Валери Урбен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По ее мнению, схема выдачи «репарационного кредита», предложенная Еврокомиссией, вызывает сомнения с точки зрения права. Она «заходит на совершенно неизведанную территорию, что может поставить под угрозу финансовую стабильность», добавила Урбен.

3 декабря коллегия Еврокомиссии одобрила выдачу «репарационного кредита» Украине за счет замороженных российских активов. ЕК предложила Киеву альтернативу экспроприации активов в виде еврозайма в 90 млрд евро. Ожидается, что эта сумма сможет покрыть две трети потребностей Украины.

Говоря о позиции Бельгии, которая выступала против выделения Украине «репарационного кредита», фон дер Ляйен заверила, что ЕК выслушала озабоченности Брюсселя и учла почти все из них. Она подчеркнула, что в Евросоюзе есть надежные гарантии для защиты государств-членов и максимального снижения рисков. Например, для обеспечения того, чтобы законное арбитражное решение, вынесенное за пределами Европы, не могло быть приведено в исполнение внутри союза. Кроме того, предлагается запретить любой перевод иммобилизованных активов обратно в Россию.

Читайте также:Реализуем ли план Еврокомиссии по изъятию активов России
