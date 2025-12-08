В Euroclear заявили о невозможности выдаче Украине «репарационного кредита»

Говоря о позиции Бельгии, которая выступала против выделения Украине «репарационного кредита», фон дер Ляйен заверила, что ЕК выслушала озабоченности Брюсселя и учла почти все из них. Она подчеркнула, что в Евросоюзе есть надежные гарантии для защиты государств-членов и максимального снижения рисков. Например, для обеспечения того, чтобы законное арбитражное решение, вынесенное за пределами Европы, не могло быть приведено в исполнение внутри союза. Кроме того, предлагается запретить любой перевод иммобилизованных активов обратно в Россию.