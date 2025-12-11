Бельгию могут отстранить от участия в делах ЕС из-за блокировки кредита Украине

На этой неделе послы ЕС проводят три раунда переговоров в попытке найти компромисс с Бельгией. Если договоренности не будет, остаются два варианта: совместный долг ЕС, который Венгрия уже заблокировала, или финансирование помощи Украине группой стран за счет собственных бюджетов. Однако, как предупреждают источники, «такой шаг подорвал бы принцип европейской солидарности и нанес бы удар по единству блока».