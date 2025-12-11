Бельгию могут отстранить от участия в делах ЕС из-за блокировки кредита Украине
Бельгия рискует оказаться в изоляции внутри Европейского союза (ЕС) из-за отказа поддержать план выделения Украине кредита на 210 млрд евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер уже несколько месяцев блокирует инициативу, предполагающую финансирование займа за счет доходов от замороженных российских активов, большая часть которых хранится в брюссельском депозитарии Euroclear, напоминает издание.
По данным Politico, в ЕС всерьез рассматривают меры политического давления на Брюссель, включая фактическое «замораживание» его участия в выработке решений ЕС – по аналогии с тем, как ранее был изолирован премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Если Бельгия не откажется от вето, ее министрам и представителям могут перестать отвечать на звонки, не будут учитывать ее позицию в переговорах и отложат рассмотрение бельгийских инициатив по бюджету ЕС на 2028–2034 гг., предупреждают источники Politico.
На этой неделе послы ЕС проводят три раунда переговоров в попытке найти компромисс с Бельгией. Если договоренности не будет, остаются два варианта: совместный долг ЕС, который Венгрия уже заблокировала, или финансирование помощи Украине группой стран за счет собственных бюджетов. Однако, как предупреждают источники, «такой шаг подорвал бы принцип европейской солидарности и нанес бы удар по единству блока».
10 декабря премьер-министр Бельгии назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы.
В тот же день Financial Times писала, что страны Евросоюза хотят в ускоренном режиме принять закон, который позволит им бессрочно блокировать российские активы на сумму до 210 млрд евро. Как отметили собеседники издания, это поможет странам обойти возможное вето со стороны Венгрии.
3 декабря Еврокомиссия одобрила план, предполагающий предоставление Украине так называемого «репарационного кредита», который планируется финансировать за счет замороженных российских активов. В качестве альтернативы ЕС предложил Украине еврозаем на 90 млрд евро.