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Вопрос «Силы Сибири - 2» обсуждался на переговорах Путина и председателя КНР

Ведомости

Вопрос о «Силе Сибири – 2» обсуждался на переговорах президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом «Ведомостям» сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Он у нас в повестке. Работа идет. Дано указание лидерами ускорить процесс достижения окончательных договоренностей», – сказал он.

7 мая министр энергетики РФ Сергей Цивилев рассказал, что Россия и Китай активно ведут переговоры по проекту газопровода «Сила Сибири – 2», однако подписание контракта до 9 мая маловероятно.

Газопровод «Сила Сибири – 2» планируют проложить с территории Ямала и Западной Сибири в Китай. Его максимальная мощность составит 50 млрд куб. м в год. Маршрут предполагает прохождение через Монголию. В декабре 2023 г. Россия сообщила об окончательном согласовании условий строительства между «Газпромом» и китайской CNPC.

В Кремле 8 мая состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в составе делегаций, а также подписание совместных документов. Переговоры в целом продлились более трех с половиной часов. А после подписания заявлений и официального завтрака беседа двух лидеров продолжилась тет-а-тет, где они обсудили самые важные вопросы, среди которых конфликт на Украине и российско-американские отношения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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