Вопрос «Силы Сибири - 2» обсуждался на переговорах Путина и председателя КНР
Вопрос о «Силе Сибири – 2» обсуждался на переговорах президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом «Ведомостям» сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Он у нас в повестке. Работа идет. Дано указание лидерами ускорить процесс достижения окончательных договоренностей», – сказал он.
7 мая министр энергетики РФ Сергей Цивилев рассказал, что Россия и Китай активно ведут переговоры по проекту газопровода «Сила Сибири – 2», однако подписание контракта до 9 мая маловероятно.
Газопровод «Сила Сибири – 2» планируют проложить с территории Ямала и Западной Сибири в Китай. Его максимальная мощность составит 50 млрд куб. м в год. Маршрут предполагает прохождение через Монголию. В декабре 2023 г. Россия сообщила об окончательном согласовании условий строительства между «Газпромом» и китайской CNPC.
В Кремле 8 мая состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в составе делегаций, а также подписание совместных документов. Переговоры в целом продлились более трех с половиной часов. А после подписания заявлений и официального завтрака беседа двух лидеров продолжилась тет-а-тет, где они обсудили самые важные вопросы, среди которых конфликт на Украине и российско-американские отношения.