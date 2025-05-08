Вопрос «Силы Сибири - 2» обсуждался на переговорах Путина и председателя КНР

В Кремле 8 мая состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в составе делегаций, а также подписание совместных документов. Переговоры в целом продлились более трех с половиной часов. А после подписания заявлений и официального завтрака беседа двух лидеров продолжилась тет-а-тет, где они обсудили самые важные вопросы, среди которых конфликт на Украине и российско-американские отношения.