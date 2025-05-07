Цивилев: РФ и Китай находятся в активной стадии переговоров по «Силе Сибири – 2»
Россия и Китай активно ведут переговоры по проекту газопровода «Сила Сибири – 2», однако подписание контракта до 9 мая маловероятно. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
«Сейчас обсуждается в том числе вариант прохода через Монголию в Китай. Проработкой контракта занимаются компании», – сказал он (цитата по ТАСС).
Газопровод «Сила Сибири – 2» планируют проложить с территории Ямала и Западной Сибири в Китай. Его максимальная мощность составит 50 млрд куб. м в год. Маршрут предполагает прохождение через Монголию. В декабре 2023 г. Россия сообщила об окончательном согласовании условий строительства между «Газпромом» и китайской CNPC.
21 марта глава Минэнерго России обсудил с послом Монголии реализацию проекта газопровода из России в Китай. На данный момент выполнены необходимые инженерные изыскания, однако еще предстоит завершить работы по оценке воздействия проекта на окружающую среду.