Цивилев: РФ и Китай находятся в активной стадии переговоров по «Силе Сибири – 2»

Газопровод «Сила Сибири – 2» планируют проложить с территории Ямала и Западной Сибири в Китай. Его максимальная мощность составит 50 млрд куб. м в год. Маршрут предполагает прохождение через Монголию. В декабре 2023 г. Россия сообщила об окончательном согласовании условий строительства между «Газпромом» и китайской CNPC.