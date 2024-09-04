Газета
Телеграм
Подкаст
/ Мнения

В чем сила «Силы Сибири»

Может ли позиция Монголии стать решающей при определении судьбы крупного газового проекта
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Визит Владимира Путина в Монголию, приуроченный к 85-летию победы над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, был воспринят значительной частью экспертного сообщества как имеющий прежде всего энергетическую подоплеку. Логика тут проста: в ходе майских переговоров в Пекине президент обсуждал с китайским руководством перспективы сооружения газопровода «Сила Сибири – 2», а теперь аналогичные переговоры ведутся с третьим участником данного проекта – Улан-Батором. Но действительно ли позиция Монголии может сыграть тут какую-либо значимую роль или речь идет лишь о визите вежливости?

Прежде всего давайте вспомним, с чего начиналась эпопея сооружения газопроводной инфраструктуры на востоке России, и попытаемся понять, а при чем тут вообще Монголия. Идея строительства такой магистрали возникла еще в 1990-е гг. Компания «Русиа петролеум», которой в тот период принадлежала лицензия на Ковыктинское газовое месторождение в Иркутской области, подготовила ТЭО проекта по прокладке трубопровода Иркутск – Улан-Батор – Пекин с целю поставок голубого топлива в Китай. Предложенное решение можно было бы назвать простым как шпала – и с точки зрения логики, и в географическом аспекте. То есть предполагались поставки газа в максимально возможном объеме на самый «очевидный и маржинальный» китайский рынок по кратчайшему маршруту. Действительно, достаточно бросить взгляд на карту, чтобы убедиться: трасса представляла бы собой почти идеальную прямую.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных