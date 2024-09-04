В чем сила «Силы Сибири»Может ли позиция Монголии стать решающей при определении судьбы крупного газового проекта
Визит Владимира Путина в Монголию, приуроченный к 85-летию победы над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, был воспринят значительной частью экспертного сообщества как имеющий прежде всего энергетическую подоплеку. Логика тут проста: в ходе майских переговоров в Пекине президент обсуждал с китайским руководством перспективы сооружения газопровода «Сила Сибири – 2», а теперь аналогичные переговоры ведутся с третьим участником данного проекта – Улан-Батором. Но действительно ли позиция Монголии может сыграть тут какую-либо значимую роль или речь идет лишь о визите вежливости?
Прежде всего давайте вспомним, с чего начиналась эпопея сооружения газопроводной инфраструктуры на востоке России, и попытаемся понять, а при чем тут вообще Монголия. Идея строительства такой магистрали возникла еще в 1990-е гг. Компания «Русиа петролеум», которой в тот период принадлежала лицензия на Ковыктинское газовое месторождение в Иркутской области, подготовила ТЭО проекта по прокладке трубопровода Иркутск – Улан-Батор – Пекин с целю поставок голубого топлива в Китай. Предложенное решение можно было бы назвать простым как шпала – и с точки зрения логики, и в географическом аспекте. То есть предполагались поставки газа в максимально возможном объеме на самый «очевидный и маржинальный» китайский рынок по кратчайшему маршруту. Действительно, достаточно бросить взгляд на карту, чтобы убедиться: трасса представляла бы собой почти идеальную прямую.