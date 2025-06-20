«Газпром нефть» в 2028 году начнет добычу лития
«Газпром нефть» планирует в 2028 г. начать промышленную добычу лития и йода. Об этом сообщил журналистам на брифинге в ходе Петербурского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
Он отметил, что компания активно работает над возможностью извлечения ценных, в том числе редких и редкоземельных компонентов, из попутных вод собственных месторождений, преимущественно в Оренбургской области.
Сейчас проводятся актуализация ресурсной базы на месторождениях, испытания технологий добычи редкоземельных компонентов, формируются оптимальные бизнес-модели, пояснил глава «Газпром нефти».
Добыча лития будет вестись из попутных вод в Оренбургской области, йода – в Ханты-Мансийском автономном округе, сказал Дюков. По его словам, также есть перспективы добычи скандия, галлия, рубидия и цезия.