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Новак: проект «Сила Сибири – 2» сохраняет свою актуальность

Ведомости

Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил в разговоре с «Ведомостями» значимость газового проекта «Сила Сибири – 2» в рамках энергетического сотрудничества с Китаем. Несмотря на активное развитие возобновляемой энергетики, Китай продолжает наращивать потребление природного газа, который остается важным элементом его энергобаланса.

Как отметил Новак, в 2024 г. потребление газа в Китае достигло 430 млрд куб. м, что на 15% больше, чем в 2021-м. По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2050 г. спрос увеличится еще на 30%. Россия, обладая крупнейшими в мире запасами газа (63,4 трлн куб. м), остается один из главных поставщиков топлива для КНР.

На этом фоне проект газопровода «Сила Сибири – 2» остается актуальным, однако детали его реализации, включая сроки и объемы поставок, являются предметом закрытых коммерческих переговоров. Новак также отметил возможность строительства параллельного нефтепровода. Его потенциальные мощности оценивались до 30 млн т нефти в год.

Газопровод «Сила Сибири – 2» может пройти с территории Ямала и Западной Сибири в КНР, его максимальная мощность составит 50 млрд куб. м в год. Маршрут предполагает прохождение через Монголию. В декабре 2023 г. Россия сообщила об окончательном согласовании условий строительства между «Газпромом» и китайской CNPC, однако строительство пока не началось.

В мае Новак говорил «Ведомостям», что вопрос о «Силе Сибири – 2» обсуждался на переговорах президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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