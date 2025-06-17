Новак: проект «Сила Сибири – 2» сохраняет свою актуальность

Как отметил Новак, в 2024 г. потребление газа в Китае достигло 430 млрд куб. м, что на 15% больше, чем в 2021-м. По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2050 г. спрос увеличится еще на 30%. Россия, обладая крупнейшими в мире запасами газа (63,4 трлн куб. м), остается один из главных поставщиков топлива для КНР.