Новак: проект «Сила Сибири – 2» сохраняет свою актуальность
Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил в разговоре с «Ведомостями» значимость газового проекта «Сила Сибири – 2» в рамках энергетического сотрудничества с Китаем. Несмотря на активное развитие возобновляемой энергетики, Китай продолжает наращивать потребление природного газа, который остается важным элементом его энергобаланса.
Как отметил Новак, в 2024 г. потребление газа в Китае достигло 430 млрд куб. м, что на 15% больше, чем в 2021-м. По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2050 г. спрос увеличится еще на 30%. Россия, обладая крупнейшими в мире запасами газа (63,4 трлн куб. м), остается один из главных поставщиков топлива для КНР.
На этом фоне проект газопровода «Сила Сибири – 2» остается актуальным, однако детали его реализации, включая сроки и объемы поставок, являются предметом закрытых коммерческих переговоров. Новак также отметил возможность строительства параллельного нефтепровода. Его потенциальные мощности оценивались до 30 млн т нефти в год.
Газопровод «Сила Сибири – 2» может пройти с территории Ямала и Западной Сибири в КНР, его максимальная мощность составит 50 млрд куб. м в год. Маршрут предполагает прохождение через Монголию. В декабре 2023 г. Россия сообщила об окончательном согласовании условий строительства между «Газпромом» и китайской CNPC, однако строительство пока не началось.
В мае Новак говорил «Ведомостям», что вопрос о «Силе Сибири – 2» обсуждался на переговорах президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.