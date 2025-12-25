Миллер: газопровод «Сила Сибири – 2» могут построить раньше срока

По итогам 2025 г. «Газпром» не только вышел на контрактный уровень поставок в Китай в 38 млрд куб. м газа. Фактический объем экспорта превысит контрактные обязательства почти на 800 млн куб. м. Миллер уверен, что такая тенденция на китайском газовом рынке сохранится и ежегодно «Газпром» будет поставлять в Китай объемы больше контрактных.