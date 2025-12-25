Миллер: газопровод «Сила Сибири – 2» могут построить раньше срока
Газопровод «Сила Сибири – 2» могут построить раньше запланированных сроков. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании по подведению предварительных итогов года.
«Уверен, что, как и «Силу Сибири», мы газопровод «Сила Сибири – 2» построим не только в срок и качественно, но и с опережением срока», – сказал он.
Миллер напомнил, что в 2025 г. во время визита президента РФ Владимира Путина в Китай были достигнуты ключевые договоренности об увеличении объемов поставок газа по «Силе Сибири», а также по дальневосточному маршруту. Но самым главным достижением он назвал договоренности с китайскими партнерами о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2».
По словам Миллера, действующий газопровод «Сила Сибири» уже стал маршрутом №1 для поставок российского газа в КНР. В последние годы компания планомерно наращивает экспорт по китайскому направлению и регулярно обновляет рекорды суточных поставок, иногда по несколько раз в неделю.
По итогам 2025 г. «Газпром» не только вышел на контрактный уровень поставок в Китай в 38 млрд куб. м газа. Фактический объем экспорта превысит контрактные обязательства почти на 800 млн куб. м. Миллер уверен, что такая тенденция на китайском газовом рынке сохранится и ежегодно «Газпром» будет поставлять в Китай объемы больше контрактных.
4 декабря «Газпром» сообщал об обновлении исторического рекорда суточных поставок газа в КНР по «Силе Сибири». Предыдущие максимумы фиксировались 1, 2 и 3 декабря. Поставки осуществляются в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNP.