«Газпром» сообщил о росте мирового потребления газа в 2025 году

Значимыми событиями были снижение интереса к проектам в области возобновляемой энергии и пересмотр приоритетов развития в пользу углеводородов в некоторых странах и международных энергетических компаниях. Природный газ продолжит играть ключевую роль в мировой энергетике. Ожидается, что его потребление в мире к 2050 г. вырастет более чем на треть и превысит 5,7 трлн куб. м. Наибольший вклад в прирост потребления внесет производство электроэнергии. В частности, развитие мощностей центров обработки данных может обеспечить свыше 10% прироста спроса на газ.