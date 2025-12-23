«Газпром» сообщил о росте мирового потребления газа в 2025 году
Мировое потребление газа в 2025 г. увеличилось на 25 млрд куб. м относительно прошлого года, несмотря на усиление влияния политических факторов в энергетике. Стратегия развития «Газпрома» учитывает нынешние тенденции мирового энергетического рынка. Об этом сообщила компания.
Значимыми событиями были снижение интереса к проектам в области возобновляемой энергии и пересмотр приоритетов развития в пользу углеводородов в некоторых странах и международных энергетических компаниях. Природный газ продолжит играть ключевую роль в мировой энергетике. Ожидается, что его потребление в мире к 2050 г. вырастет более чем на треть и превысит 5,7 трлн куб. м. Наибольший вклад в прирост потребления внесет производство электроэнергии. В частности, развитие мощностей центров обработки данных может обеспечить свыше 10% прироста спроса на газ.
Лидером по росту потребления газа в долгосрочной перспективе будет КНР. Значительный рост спроса на газ прогнозируется и в других странах Глобального Юга. Их совокупная доля в мировом газопотреблении к 2050 г. достигнет порядка 70%.
9 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер спрогнозировал рост потребления газа в Китае в ближайшие годы. Ожидается, что потребление газа в стране увеличится на 45% за пять лет и составит 618 млрд куб. м в год. К 2050 г. показатель может составить 660 млрд куб. м. Миллер выразил мнение, что Россия в состоянии обеспечить большую долю этой потребности.
4 декабря «Газпром» обновил исторический рекорд суточных поставок газа в КНР по «Силе Сибири». Предыдущие рекорды фиксировались 1, 2 и 3 декабря. Российский газ поставлялся в рамках долгосрочного договора между компанией и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).