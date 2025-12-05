«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
Предыдущие рекорды фиксировались 1, 2 и 3 декабря. Российский газ поставляется в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).
20 ноября Россия обновила рекорд поставок сжиженного природного газа (СПГ) в КНР. Поставки в сентябре составили 1,299 млн т по сравнению с 751 000 т в сентябре прошлого года. Предыдущий максимум поставок составлял 1 млн т и был выявлен в июле 2023 г.
В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер спрогнозировал рост потребления газа в Китае в ближайшие годы. Ожидается, что потребление газа в стране увеличится на 45% за пять лет и достигнет 618 млрд куб. м в год. К 2050 г. показатель может составить 660 млрд куб. м. Миллер выразил мнение, что Россия в состоянии обеспечить большую долю этой потребности.