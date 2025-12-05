Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Ведомости

«Газпром» 4 декабря 2025 г. вновь обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Предыдущие рекорды фиксировались 1, 2 и 3 декабря. Российский газ поставляется в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

20 ноября Россия обновила рекорд поставок сжиженного природного газа (СПГ) в КНР. Поставки в сентябре составили 1,299 млн т по сравнению с 751 000 т в сентябре прошлого года. Предыдущий максимум поставок составлял 1 млн т и был выявлен в июле 2023 г.

В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер спрогнозировал рост потребления газа в Китае в ближайшие годы. Ожидается, что потребление газа в стране увеличится на 45% за пять лет и достигнет 618 млрд куб. м в год. К 2050 г. показатель может составить 660 млрд куб. м. Миллер выразил мнение, что Россия в состоянии обеспечить большую долю этой потребности.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь