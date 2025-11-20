Газета
Главная / Бизнес /

Россия обновила рекорд поставок СПГ в Китай в сентябре

Ведомости

Россия обновила рекорд поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Китай. Поставки в сентябре составили 1,299 млн т после 751 000 т в сентябре 2024 г. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главное таможенное управление КНР.

Предыдущий максимум поставок составлял 1 млн т и был зафиксирован в июле 2023 г. Россия сохранила третье место среди крупнейших поставщиков СПГ на китайский рынок, отмечает агентство. По данным таможенного управления, в сентябре 2025 г. Австралия поставила в Китай 2,127 млн т СПГ, а Катар – 1,453 млн т.

Общие отгрузки российского газа (трубопроводного и СПГ) в Китай в сентябре 2025 г. достигли 4,078 млрд куб. м, что на 37% больше, чем годом ранее. Общий объем производства российского СПГ в сентябре 2025 г. достиг 2,765 млн т.

Суммарные поставки российского СПГ в Китай, Японию и Южную Корею в сентябре 2025 г. составили 2,066 млн т.

«Ведомости» в октябре подсчитали, что экспорт сжиженного природного газа из России в страны Евросоюза в январе – сентябре 2025 г. сократился на 7% по сравнению с прошлым годом и составил около 15 млрд куб. м. 

В сентябре российские поставки в Европу резко упали – на 30% год к году до 1,1 млрд куб. м. При этом общий импорт СПГ в ЕС, напротив, вырос: за девять месяцев – на 27% до 107,9 млрд куб. м, а в сентябре – в полтора раза до 11,6 млрд куб. м. 

