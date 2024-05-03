МИД Швеции: международное расследование ЧП на «Северных потоках» ничего не даст
Швеция не видит необходимости в международном расследовании диверсии на «Северных потоках». Об этом заявили в пресс-службе МИДа королевства, передает «РИА Новости».
«В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст», – сказано в сообщении.
В шведском МИДе отметили, что власти страны провели расследование в соответствии с принципами независимости, беспристрастности и верховенства закона. Кроме того, сейчас продолжаются другие национальные расследования, напомнили там.
В конце апреля заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности организации призвал провести международное расследование взрывов на «Северных потоках» под эгидой ООН.
Подрыв газопроводов «Северные потоки» в Балтийском море произошел 26 сентября 2022 г. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, поскольку ФРГ не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.
Ранее прокуратура Швеции и полиция Дании прекратили расследования взрывов на трубопроводах. Найти виновных не удалось ни шведским, ни датским правоохранителям. Генпрокуратура ФРГ при этом продолжает расследование.
В Кремле неоднократно призывали провести независимое расследование и допустить до него Россию. Российские официальные лица ранее заявляли о причастности стран Запада к диверсии на газопроводах.