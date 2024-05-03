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МИД Швеции: международное расследование ЧП на «Северных потоках» ничего не даст

Ведомости

Швеция не видит необходимости в международном расследовании диверсии на «Северных потоках». Об этом заявили в пресс-службе МИДа королевства, передает «РИА Новости».

«В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст», – сказано в сообщении.

В шведском МИДе отметили, что власти страны провели расследование в соответствии с принципами независимости, беспристрастности и верховенства закона. Кроме того, сейчас продолжаются другие национальные расследования, напомнили там. 

В конце апреля заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности организации призвал провести международное расследование взрывов на «Северных потоках» под эгидой ООН.

Подрыв газопроводов «Северные потоки» в Балтийском море произошел 26 сентября 2022 г. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, поскольку ФРГ не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.

Ранее прокуратура Швеции и полиция Дании прекратили расследования взрывов на трубопроводах. Найти виновных не удалось ни шведским, ни датским правоохранителям. Генпрокуратура ФРГ при этом продолжает расследование.

В Кремле неоднократно призывали провести независимое расследование и допустить до него Россию. Российские официальные лица ранее заявляли о причастности стран Запада к диверсии на газопроводах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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