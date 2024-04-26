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Китай призвал ООН к расследованию подрывов «Северных потоков»

Ведомости

Китай призывает к международному расследованию взрывов на «Северных потоках» под эгидой ООН. Об этом заявил заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета безопасности организации.

«Многие члены Совбеза, включая Китай, призывали к объективному беспристрастному профессиональному расследованию, чтобы установить правду как можно быстрее и привлечь виновных к ответственности – для того, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем», – сказал он.

Подрыв газопроводов «Северные потоки» в Балтийском море произошел 26 сентября 2022 г. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, поскольку ФРГ не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.

В феврале прокуратура Швеции и полиция Австрии остановили расследования взрывов на трубопроводах. Выявить виновных шведским и австрийским правоохранителям не удалось. Генпрокуратура ФРГ при этом продолжает расследование.

В Кремле неоднократно призывали провести независимое расследование и допустить до него Россию. Российские официальные лица ранее заявляли о причастности стран Запада к диверсии на газопроводах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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