Китай призвал ООН к расследованию подрывов «Северных потоков»

«Многие члены Совбеза, включая Китай, призывали к объективному беспристрастному профессиональному расследованию, чтобы установить правду как можно быстрее и привлечь виновных к ответственности – для того, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем», – сказал он.