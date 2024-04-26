Китай призвал ООН к расследованию подрывов «Северных потоков»
Китай призывает к международному расследованию взрывов на «Северных потоках» под эгидой ООН. Об этом заявил заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета безопасности организации.
«Многие члены Совбеза, включая Китай, призывали к объективному беспристрастному профессиональному расследованию, чтобы установить правду как можно быстрее и привлечь виновных к ответственности – для того, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем», – сказал он.
Подрыв газопроводов «Северные потоки» в Балтийском море произошел 26 сентября 2022 г. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, поскольку ФРГ не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.
В феврале прокуратура Швеции и полиция Австрии остановили расследования взрывов на трубопроводах. Выявить виновных шведским и австрийским правоохранителям не удалось. Генпрокуратура ФРГ при этом продолжает расследование.
В Кремле неоднократно призывали провести независимое расследование и допустить до него Россию. Российские официальные лица ранее заявляли о причастности стран Запада к диверсии на газопроводах.