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Welt: подрыв «Северных потоков» планировался еще в 2014 году

Ведомости

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» планировался в 2014 г. до вхождения Крыма в состав России. Об этом сообщил Welt am Sonntag cо ссылкой на сотрудников немецких и международных спецслужб.

«Нападение на два газопровода Nord Stream в Балтийском море, как утверждается, было спланировано украинской группировкой <...> в 2014 г.», – пишет издание.

Отмечается, что источники не уверены в обоснованности версии насчет причастности украинской группировки к взрывам газопроводов. Руководивший в 2011–2016 гг. федеральной разведывательной службой Германии (BND) Герхард Шиндлер заявил изданию, что улики, указывающие на ее причастность, не означают, что заказчиком была Украина. По его словам, следы группировки могли быть сделаны намеренно.

В ночь на 26 сентября 2022 г. на «Северных потоках» произошел взрыв. В обоих трубопроводах упало давление. Расследованием занялись Швеция, Дания и Германия. В феврале 2024 г. первые две страны прекратили расследования, не определив виновников произошедшего. Генпрокуратура Германии сообщала, что расследование продолжается. Москва неоднократно призывала провести независимое расследование с участием России. В результате диверсии уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», однако ее использование для поставок газа невозможно из-за отсутствия разрешения со стороны ФРГ.

В середине февраля 2024 г. президент России Владимир Путин заявил, что запустить уцелевшую после диверсий нитку газопровода «Северный поток» можно было бы за неделю, но в Германии делать этого не хотят. До этого глава российского государства говорил, что за подрывом газопроводов стоят страны Запада, данный тезис был также озвучен рядом западных журналистов и политиков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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