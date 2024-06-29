Бывший канцлер Германии Шредер станет свидетелем по делу о «Северном потоке – 2»
Следственный комитет парламента федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания вызвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве свидетеля в рамках расследования деятельности фонда «Защита климата и окружающей среды MV», созданного для содействия завершению строительства газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом сообщает Der Spiegel.
В качестве свидетеля также выступит премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг. Отмечается, что точные даты допросов будут определены позднее.
Фонд был создан в начале 2021 г. для содействия завершению строительства «Северного потока – 2» в обход санкций США. В мае 2021 г. Вашингтон снял ограничения с компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому»). Спустя два месяца США и Германия заключили соглашение, которое позволило России достроить газопровод без дополнительных санкций.
23 февраля минфин США ввел санкции в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. В тот же день от поддержки проекта отказался фонд «Защита климата и окружающей среды MV». Немецкая страховая компания Munich Re разорвала контракт по страхованию СП-2. В феврале 2022 г. глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что новые санкции США против «Северного потока – 2» (СП-2) сделали запуск газопровода невозможным.
В ночь на 26 сентября 2022 г. на «Северных потоках» произошел взрыв. В обоих трубопроводах упало давление. Расследованием занялись Швеция, Дания и Германия. В феврале 2024 г. первые две страны прекратили расследования, не определив виновников произошедшего. Генпрокуратура Германии сообщала, что расследование продолжается. Москва неоднократно призывала провести независимое расследование с участием России. В результате диверсии уцелела только одна нитка СП-2, однако ее использование для поставок газа невозможно из-за отсутствия разрешения со стороны ФРГ.
В середине февраля этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что запустить уцелевшую после диверсий нитку газопровода «Северный поток» можно было бы за неделю, но в Германии делать этого не хотят. До этого глава российского государства говорил, что за подрывом газопроводов стоят страны Запада, данный тезис был также озвучен рядом западных журналистов и политиков.