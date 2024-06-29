Бывший канцлер Германии Шредер станет свидетелем по делу о «Северном потоке – 2»

В середине февраля этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что запустить уцелевшую после диверсий нитку газопровода «Северный поток» можно было бы за неделю, но в Германии делать этого не хотят. До этого глава российского государства говорил, что за подрывом газопроводов стоят страны Запада, данный тезис был также озвучен рядом западных журналистов и политиков.