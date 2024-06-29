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Бывший канцлер Германии Шредер станет свидетелем по делу о «Северном потоке – 2»

Ведомости

Следственный комитет парламента федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания вызвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве свидетеля в рамках расследования деятельности фонда «Защита климата и окружающей среды MV», созданного для содействия завершению строительства газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом сообщает Der Spiegel.

В качестве свидетеля также выступит премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг. Отмечается, что точные даты допросов будут определены позднее.

Фонд был создан в начале 2021 г. для содействия завершению строительства «Северного потока – 2» в обход санкций США. В мае 2021 г. Вашингтон снял ограничения с компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому»). Спустя два месяца США и Германия заключили соглашение, которое позволило России достроить газопровод без дополнительных санкций.

23 февраля минфин США ввел санкции в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. В тот же день от поддержки проекта отказался фонд «Защита климата и окружающей среды MV». Немецкая страховая компания Munich Re разорвала контракт по страхованию СП-2. В феврале 2022 г. глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что новые санкции США против «Северного потока – 2» (СП-2) сделали запуск газопровода невозможным.

В ночь на 26 сентября 2022 г. на «Северных потоках» произошел взрыв. В обоих трубопроводах упало давление. Расследованием занялись Швеция, Дания и Германия. В феврале 2024 г. первые две страны прекратили расследования, не определив виновников произошедшего. Генпрокуратура Германии сообщала, что расследование продолжается. Москва неоднократно призывала провести независимое расследование с участием России. В результате диверсии уцелела только одна нитка СП-2, однако ее использование для поставок газа невозможно из-за отсутствия разрешения со стороны ФРГ.

В середине февраля этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что запустить уцелевшую после диверсий нитку газопровода «Северный поток» можно было бы за неделю, но в Германии делать этого не хотят. До этого глава российского государства говорил, что за подрывом газопроводов стоят страны Запада, данный тезис был также озвучен рядом западных журналистов и политиков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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