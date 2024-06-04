SZ: Байден пошел на компромисс с ФРГ по строительству «Северного потока – 2»

Трамп говорил в 2022 г., что диверсии на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» могут спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта или даже войну. Он напомнил, что, будучи президентом, объяснял, «насколько губительной может быть зависимость» Германии и других частей Европы от этих газопроводов.