SZ: Байден пошел на компромисс с ФРГ по строительству «Северного потока – 2»
Президент США Джо Байден пошел на уступки немецким властям относительно строительства российского газопровода «Северный поток – 2», пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на секретные документы.
«Именно при Байдене начинаются изменения. <…> Санкции сняты, а Nord Stream 2 AG избегает наказания», – говорится в статье (цитата по «РИА Новости»).
Против строительства газопровода выступал экс-президент США Дональд Трамп, но при Байдене ситуация изменилась. Новый президент, как пишет издание, стремился «наладить отношения с немецкими друзьями, несмотря на то что он сам критически относился к газопроводу».
В мае 2021 г. Вашингтон снял санкции с компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, принадлежащей «Газпрому». Спустя два месяца США и Германия заключили соглашение, которое позволило России достроить газопровод без дополнительных санкций. Берлин в ответ пообещал помочь Украине добиться продления транзитного договора с Россией, действующего до конца 2024 г.
В ночь на 26 сентября 2022 г. на «Северных потоках» произошел взрыв. В обоих трубопроводах упало давление. Расследованием занялись Швеция, Дания и Германия. Первые две страны прекратили свои расследования в феврале 2024 г., так и не определив виновников происшедшего. Генпрокуратура Германии сообщала, что расследование продолжается. Москва неоднократно призывала провести независимое расследование с участием России.
Трамп говорил в 2022 г., что диверсии на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» могут спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта или даже войну. Он напомнил, что, будучи президентом, объяснял, «насколько губительной может быть зависимость» Германии и других частей Европы от этих газопроводов.