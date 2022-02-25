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Германия признала невозможность запуска «Северного потока – 2»

«Газпром» в случае окончательного отказа ФРГ от проекта может обратиться в суд, считают эксперты
Матвей Катков Александр Волобуев
Tobias SCHWARZ / AFP

Новые санкции США против «Северного потока – 2»(СП-2) сделали невозможным запуск газопровода, заявил 24 февраля глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек. Он подчеркнул, что решение Германии о прекращении сертификации трубопровода с санкциями связано не было.

«Нужно разделять две вещи. Во-первых, то, что Германия сделала сама. Два дня назад мы отозвали доклад о безопасности энергообеспечения, он является частью разрешения. <...> Во-вторых, есть санкции американцев против «Северного потока – 2». Это приведет к тому, что этот трубопровод не может быть запущен до тех пор, пока длятся санкции», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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