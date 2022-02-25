Германия признала невозможность запуска «Северного потока – 2»«Газпром» в случае окончательного отказа ФРГ от проекта может обратиться в суд, считают эксперты
Новые санкции США против «Северного потока – 2»(СП-2) сделали невозможным запуск газопровода, заявил 24 февраля глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек. Он подчеркнул, что решение Германии о прекращении сертификации трубопровода с санкциями связано не было.
«Нужно разделять две вещи. Во-первых, то, что Германия сделала сама. Два дня назад мы отозвали доклад о безопасности энергообеспечения, он является частью разрешения. <...> Во-вторых, есть санкции американцев против «Северного потока – 2». Это приведет к тому, что этот трубопровод не может быть запущен до тех пор, пока длятся санкции», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).
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