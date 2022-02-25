Германия признала невозможность запуска «Северного потока – 2»

«Нужно разделять две вещи. Во-первых, то, что Германия сделала сама. Два дня назад мы отозвали доклад о безопасности энергообеспечения, он является частью разрешения. <...> Во-вторых, есть санкции американцев против «Северного потока – 2». Это приведет к тому, что этот трубопровод не может быть запущен до тех пор, пока длятся санкции», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).