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Times: убитый на Украине полковник СБУ связан с подрывом «Северного потока»

Ведомости

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ)  Иван Воронич, который был убит в Киеве 10 июля, может быть причастен к диверсии на трубопроводе «Северный поток», пишет The Times со ссылкой на источники. 

По данным издания, Воронич «использовал морские беспилотные катера против Черноморского флота России. Утверждается также, что он был заместителем в подразделении полковника Романа Червинского, который, по данным Washington Post, был «координатором» подрыва трубопровода. «Северный поток».

Воронич был убит 10 июля в Киеве. В него выстрелили пять раз, после чего нападавший скрылся с места преступления. Сотрудники СБУ ликвидировали предполагаемых убийц полковника 13 июля. По данным украинских СМИ, они оказались гражданами Азербайджана.

26 сентября 2022 г. обе нитки «Северного потока» и одна нитка «Северного потока – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент РФ Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В августе 2024 г. в ФРГ выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины.

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