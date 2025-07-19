Times: убитый на Украине полковник СБУ связан с подрывом «Северного потока»
Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич, который был убит в Киеве 10 июля, может быть причастен к диверсии на трубопроводе «Северный поток», пишет The Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Воронич «использовал морские беспилотные катера против Черноморского флота России. Утверждается также, что он был заместителем в подразделении полковника Романа Червинского, который, по данным Washington Post, был «координатором» подрыва трубопровода. «Северный поток».
Воронич был убит 10 июля в Киеве. В него выстрелили пять раз, после чего нападавший скрылся с места преступления. Сотрудники СБУ ликвидировали предполагаемых убийц полковника 13 июля. По данным украинских СМИ, они оказались гражданами Азербайджана.
26 сентября 2022 г. обе нитки «Северного потока» и одна нитка «Северного потока – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент РФ Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В августе 2024 г. в ФРГ выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины.